Смагин заявил, что Лижэнь выглядел беспомощным в пятой партии матча против Непомнящего

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин заявил, что китаец Дин Лижэнь выглядел беспомощным в пятой партии матча за мировую шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего.

«Отличное настроение после победы Яна, он проявил настойчивость. Вроде по дебюту позиция была равная, но она была в духе Яна, он играл по всей доске. Такие позиции он играет довольно уверенно, а Дин Лижэню приходилось тратить много времени, там где нужно было очень точно защищаться, он допустил неточности. Такая живая игра на пользу Яну, а китаец сегодня в ней выглядел беспомощно. Перед тем как сдаться, Дин Лижэнь долго сидел за доской, но я не думаю, что он думал над ходом. Он прокручивал ход партии и размышлял над тем, где он ошибся, как он пришел к такой позиции», — приводит слова Смагина ТАСС.

В субботу в пятой партии Непомнящий белыми фигурами победил китайца Дин Лижэня. Счет в матче стал 3:2 в пользу россиянина.

Шестая партия пройдет 16 апреля и начнется в 12:00 мск. Непомнящий сыграет черными фигурами.