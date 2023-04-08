Непомнящий чувствует поддержку из России

Ян Непомнящий отметил, что чувствует поддержку в родной стране накануне матча за мировую шахматную корону против китайца Дин Лижэня.

«Мне очень приятно смотреть видеосообщения, которые мне записывают юные шахматисты с разных уголков России, — отметил на пресс-конференции Ян. — Безусловно, я чувствую поддержку. Ажиотаж вокруг шахмат — это всегда хорошо. Надеюсь, это вызовет всплеск интереса к шахматам, и дети пойдут заниматься в секции».

Первая партия матча Непомнящий — Лижэнь состоится в воскресенье, 9 апреля.