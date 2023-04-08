Непомнящий рассчитывает, что в этот раз не будет иметь проблем со сном в матче за мировую шахматную корону

Россиянин Ян Непомнящий заявил, что надеется нормально спать по ночам по ходу матча за мировую шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

После матча с Магнусом Карлсеном, который проходил в 2021 году, наш гроссмейстер признавался, что спал всего по 1,5-2 часа.

«Будет ли лучше в этот раз? Скоро узнаем, — подчеркнул на пресс-конференции Ян Непомнящий. — Надеюсь, в этот раз будет лучше».

Первая партия матча Непомнящий — Лижэнь состоится в воскресенье, 9 апреля.