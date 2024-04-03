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Менеджер Непомнящего заявила, что у них нет конфликта с ФШР

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Менеджер сильнейшего российского гроссмейстера Яна Непомнящего Зоя Арнацкая в интервью «СЭ» прокомментировала отношения с Федерацией шахмат России (ФШР).

В апреле прошлого года, в период проведения матча за шахматную корону в Астане, руководитель российских шахмат Андрей Филатов в разговоре с ТАСС назвал Непомнящего «обезьяной с гранатой» (на пресс-конференции перед матчем сам Ян говорил о себе, что в плохие дни он играет «как обезьяна»). На это последовал ответ от команды Непомнящего, где прозвучало, что представители ФШР «вставляли палки в колеса гроссмейстеру при подготовке к матчу с Дин Лижэнем».

— На что бы вы посоветовали обратить особое внимание потенциальным пользователям myChess? — вопрос Арнацкой о создании отечественного аналога шахматной платформы Chess.com.

— Во-первых, у нас будут созданы аватары топ-100 сильнейших шахматистов мира в истории. Будут оцифрованы все партии, например, Ботвинника, и у пользователей будет не только возможность сыграть с Михаилом Моисеевичем, но и учиться у него. Во-вторых, мы постараемся разработать универсальную и эффективную систему античиттинга с использованием ИИ. На сегодняшний день эту проблему не смогли решить в Chess.com, имея поддержку одной из крупнейших компаний мира Amazon. Мы проговаривали это с ФИДЕ и получили ответ, что это будет иметь абсолютную ценность. И все это будет создано в России, на нашем софте и нашими специалистами.

— Поддерживает ли ваш проект Федерация шахмат России (ФШР)?

— Подчеркну, что мы ко всем относимся очень уважительно, готовы со всеми работать. Мы на связи с ФИДЕ, с региональными федерациями. С ФШР у нас тоже нет никаких обид или недопониманий. Готовы услышать все позиции и сделать релевантный проект. Мы про Россию и тот софт, который будет максимально всем полезен.

— Думаю, у многих, кто следит за шахматами, есть ощущение, что у вас с ФШР есть недопонимание после матча в Астане.

— Если это надо озвучить, то никаких проблем. Вы говорите про письмо, которое появилось в адрес президента ФШР Андрея Филатова на сайте Nepoteam. Тот человек, который это написал и выпустил, больше не работает с нами. Ни я, ни Ян не имели никакого отношения к этим словам. На будущее мы сделаем все возможное, чтобы никто, кроме нас двоих, не мог выпускать никакие официальные заявления от имени команды Непомнящего.

Ян&nbsp;Непомнящий. «Непомнящий заинтересован в развитии социального капитала страны. Он очень любит Россию». Интервью менеджера Яна

Шахматы
Андрей Филатов
Ян Непомнящий
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