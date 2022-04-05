Валуев: «Политики легко меняют вектор, а слова спортсменов останутся. Пусть живут с этим»

Депутат Госдумы РФ, чемпион мира по боксу Николай Валуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал слова чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена об отстранении российского гроссмейстера Сергея Карякина. Норвежский спортсмен заявил, что исключать людей за мнение — неправильно.

«Сказал бы, что считает неприемлемым абструкцию иного мнения, тогда можно было бы комментировать. А так — и нашим, и вашим. Но и на этом спасибо. Сообщество поет чужую песню. Никто не думает, что политики легко меняют векторы на 180 градусов. А слова спортсменов останутся. Пусть и живут с этим», — сказал Валуев «СЭ».

Карякин получил шестимесячную дисквалификацию, которая вступила в силу 21 марта 2022 года. Причина — политические высказывания чемпиона мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016) в отношении событий на Украине.