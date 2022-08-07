Российский гроссмейстер Сергей Карякин в разговоре с «СЭ» отреагировал на переизбрание Аркадия Дворковича президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Не делал бы из этого большую новость. Потому что Дворкович уже показал свое отношение к российским шахматам, когда не были допущены сборные мужчин и женщин из России на шахматную Олимпиаду. И я был дисквалифицирован. Он не пробовал заступиться за меня, за сборную. Я больших чудес не жду. В любом случае Дворкович лучше, чем альтернативный кандидат из Украины. Но я не вижу из-за чего политика ФИДЕ может поменяться. Большой вопрос, кто останется в команде Дворковича. Если останется Сутовский, тогда политика не поменяется. Если Дворкович поменяет команду и будет что-то делать в интересах России — тогда другой разговор. Но я чудес не жду», — сказал Карякин «СЭ».

На пост также претендовал украинец Андрей Баришполец. Белорус Иналбек Шерипов и француз Бахар Куатли сняли свои кандидатуры.

50-летний Дворкович возглавляет ФИДЕ с октября 2018 года.