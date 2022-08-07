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Сегодня, 12:05

Шипов — о переизбрании Дворковича: «Хорошо, что он победил. Альтернативы просто ужасные»

Сергей Шипов прокомментировал переизбрание Дворковича главой ФИДЕ
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Российский гроссмейстер Сергей Шипов в разговоре с «СЭ» высказался о переизбрании Аркадия Дворковича главой ФИДЕ.

«Рад тому, что Дворкович останется главой ФИДЕ. При тех недостатках, которые есть у Аркадия Владимировича и его предыдущей команды, альтернативы просто ужасные. Это тихий ужас и полный кошмар. Хорошо, что Аркадий Дворкович победил. Ему теперь надо обновлять коллектив, делать работу более сплоченной. Надеюсь, он будет развивать не только мировые, но и российские шахматы. Главное, чтобы он вернул российских шахматистов на международную арену!» — сказал Шипов «СЭ».

Аркадий Дворкович возглавляет ФИДЕ с 2018 года. Сегодня российский общественный деятель был переизбран на свой пост в международной организации.

Аркадий Дворкович
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