Российский гроссмейстер Сергей Шипов в разговоре с «СЭ» высказался о переизбрании Аркадия Дворковича главой ФИДЕ.

«Рад тому, что Дворкович останется главой ФИДЕ. При тех недостатках, которые есть у Аркадия Владимировича и его предыдущей команды, альтернативы просто ужасные. Это тихий ужас и полный кошмар. Хорошо, что Аркадий Дворкович победил. Ему теперь надо обновлять коллектив, делать работу более сплоченной. Надеюсь, он будет развивать не только мировые, но и российские шахматы. Главное, чтобы он вернул российских шахматистов на международную арену!» — сказал Шипов «СЭ».

Аркадий Дворкович возглавляет ФИДЕ с 2018 года. Сегодня российский общественный деятель был переизбран на свой пост в международной организации.