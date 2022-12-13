Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Р§Рњ 2022
Главная
Шахматы

Сегодня, 12:32

Карякин оценил шансы на победу на выборах президента Федерации шахмат России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился ожиданиями от предстоящих выборов президента Федерации шахмат России (ФШР).

«Что касается выборов, то у меня нет никаких иллюзий. Я понимаю, что федерация за восемь лет выстроила связи с регионами. Там у нее очень много друзей, а также людей, которые ее поддерживают по тем или иным причинам, я в это вдаваться не буду. Но понимаю, что выборы для меня будут сложными», — приводит слова Карякина ТАСС.

Кандидатами на пост президента ФШР являются действующий глава организации, старший тренер мужской сборной России Андрей Филатов и Карякин.

Источник: https://tass.ru/sport/16577097
1
Читайте также
Американский футболист спал с женой партнера по сборной. Без него США опозорились на ЧМ
Разборки вокруг трансляций лыжного Кубка России продолжаются. Что происходит?
СМИ узнали о запрете КНР экспорта процессоров Loongson в РФ и другие страны
Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении
На границе с Россией задержали более 400 украинских националистов
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карякина допустили до выборов президента Федерации шахмат России
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости