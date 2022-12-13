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13 декабря, 20:00

Андрей Филатов: «Карякин никак не мог определиться, кто же он — спортсмен, политик, общественный деятель или бизнесмен»

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Андрей Филатов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Глава Федерации шахмат России Андрей Филатов в интервью «СЭ» рассказал, что ждет от предстоящих выборов президента ФШР. Кандидатами на этот пост являются Филатов и гроссмейстер Сергей Карякин.

— Каково это — соревноваться со спортсменом на политическом поле?

— Федерация шахмат России — общественная организация, которая действует по Уставу и основывается на прозрачных и демократичных принципах. Выборы президента ФШР часто бывают конкурентными. Так, на предыдущих выборах было целых пять претендентов на эту позицию. Так что отрытые выборы — это часть нашей культуры, как и во многих других спортивных федерациях.

Сергей немного затянул с принятием решения. Еще три недели назад он публично заявлял, что не готов идти на выборы и что «альтернативы Филатову нет». Потом — в последний день, буквально за полчаса до дедлайна, все же оформил заявку. Его кандидатуру выдвинула федерации шахмат Чеченской Республики. Мне кажется, Сергей никак не мог определиться, кто же он — спортсмен, политик, общественный деятель или бизнесмен. Конечно, мне как руководителю федерации больше всего хотелось бы видеть его в роли спортсмена. Он вице-чемпион мира 2016 года, участник турниров претендентов, обладатель Кубка мира 2015 года, на данный момент — второй шахматист нашей страны по рейтингу.

Очередной съезд ФШР состоится 17 декабря в Москве. Ключевым вопросом станут выборы президента организации и его заместителей.

(Анатолий Курагин)

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