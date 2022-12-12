Карякина допустили до выборов президента Федерации шахмат России

Гроссмейстер Сергей Карякин допущен к участию в выборах президента Федерации шахмат России, сообщает пресс-служба ФШР.

Кандидатами на пост президента ФШР являются действующий глава организации, старший тренер мужской сборной России Андрей Филатов и гроссмейстер Сергей Карякин.

Кандидатуру Андрея Филатова выдвинули федерации шахмат Москвы, Амурской, Брянской, Вологодской, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Новосибирской, Псковской, Тульской, Ярославской областей, Забайкальского, Краснодарского, Красноярского, Хабаровского краев, республик Алтай, Башкортостан, Дагестан, Крым, Тыва, Хакасия и Чувашия.

На выборы с Андреем Филатовым идет команда из пяти вице-президентов. Это Наталья Комарова, Александр Жуков, Андрей Гурьев, Павел Шинский и Сергей Смагин.

Кандидатуру Сергея Карякина выдвинула Федерация шахмат Чеченской Республики. На данный момент команда кандидата не анонсирована.