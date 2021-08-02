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Карякин о двойном ходе черных в шахматах: «BLM влияет на умы ученых»

2 августа 2021, 23:48
Сергей Карякин. Фото Владимир Федоренко.
Сергей Карякин. Фото Владимир Федоренко.
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Российский шахматист Сергей Карякин не видит смысла в изменении правил классической игры, несмотря на заявления британских ученых. Представители Королевского колледжа Лондона и Нью-Йоркского университета предложили ради инклюзивности позволять черным ходить два раза подряд.

«Традиционные шахматные правила никуда не исчезнут. Подобные мысли берутся от разных западных движений, но шахматы тут причем? Black Lives Matter влияет на умы отдельных ученых, которые хотят спроецировать это на шахматы. Кто-то должен начинать первым, в шахматах это белые», — пояснил Карякин в интервью РЕН ТВ.

По его словам, это лишь небольшое преимущество — как подача в теннисе. И оно нивелируется, если за доску садятся сильные шахматисты.

«Можно предоставить первый ход черным, была даже такая выставочная партия. Иногда такое можно, но я не вижу смысла», — добавил собеседник.

До этого Карякин стал первым финалистом Кубка мира по шахматам, который проходит в Сочи. Он обыграл соотечественника Владимира Федосеева во второй партии полуфинального матча.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/864354-kariakin-o-dvoinom-khode-chernykh-v-shakhmatakh-blm-vliiaet-na-umy-uchenykh

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Иван Шитик все материалы автора

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