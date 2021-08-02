Александра Костенюк выиграла Кубок мира в Сочи

Шахматистка Александра Костенюк стала победительницей Кубка мира.

После победы в первой партии в финале турнира в Сочи россиянка белыми фигурами сыграла вничью с соотечественницей Александрой Горячкиной.

37-летняя Костенюк занимает 18-е место в рейтинге Международной шахматной федерации. 22-летняя Горячкина — вторая в рейтинге ФИДЕ.