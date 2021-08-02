Александра Костенюк выиграла Кубок мира в Сочи
20:26
Шахматистка Александра Костенюк стала победительницей Кубка мира.
После победы в первой партии в финале турнира в Сочи россиянка белыми фигурами сыграла вничью с соотечественницей Александрой Горячкиной.
37-летняя Костенюк занимает 18-е место в рейтинге Международной шахматной федерации. 22-летняя Горячкина — вторая в рейтинге ФИДЕ.
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