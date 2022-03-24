Карякин будет заниматься развитием шахмат в России, если не сможет сыграть на турнире претендентов

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что планирует заниматься развитием шахмат в стране, в случае если его не допустят на турнир претендентов.

«Сейчас я хотел бы понять, буду ли участвовать в турнире претендентов, от которого меня отстранили. Если нет, то у меня освобождается время, и я могу путешествовать и развивать шахматы в регионах. Если я все-таки буду играть, то буду больше готовиться и уже после турнира стану всем этим заниматься.

Сейчас я помогаю развивать шахматы в Екатеринбурге совместно с шахматной федерацией. Давал несколько сеансов одновременной игры в Екатеринбурге и Верхней Пышме», — приводит ТАСС слова Карякина.

Турнир претендентов, на который квалифицировался Карякин, пройдет в Мадриде с 17 июня по 7 июля.

21 марта комиссия по этике и дисциплине FIDE отстранила Карякина от соревнований под эгидой организации на полгода за публичное оглашение своей политической позиции.