Россиянин Есипенко сыграл вничью с Накамурой на этапе серии «Гран-при» в Берлине

Все восемь партий второго тура третьего, финального турнира серии «Гран-при» в Берлине завершились вничью.

Россиянин Андрей Есипенко черными фигурами сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой. Россиянин Григорий Опарин играл черными с Левоном Ароняном (США), Даниил Дубов — белыми с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, Никита Витюгов — белыми с китайцем Юй Янъи, Александр Предке — белыми с американцем Уэсли Со.

Последний из трех турниров «Гран-при» ФИДЕ 2022 года продлится до 4 апреля, двое победителей серии примут участие в турнире претендентов.