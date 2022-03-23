Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 22:42

Россиянин Есипенко сыграл вничью с Накамурой на этапе серии «Гран-при» в Берлине

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Все восемь партий второго тура третьего, финального турнира серии «Гран-при» в Берлине завершились вничью.

Россиянин Андрей Есипенко черными фигурами сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой. Россиянин Григорий Опарин играл черными с Левоном Ароняном (США), Даниил Дубов — белыми с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, Никита Витюгов — белыми с китайцем Юй Янъи, Александр Предке — белыми с американцем Уэсли Со.

Последний из трех турниров «Гран-при» ФИДЕ 2022 года продлится до 4 апреля, двое победителей серии примут участие в турнире претендентов.

0
Читайте также
На Кубке Первого канала выбрали капитанов. Выбор как минимум необычный
Психотерапия от РФС. Санкции краткосрочны, РПЛ не расширяется, в УЕФА все понимают, а Россия претендует на Евро-2028 или 2032
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карякин заявил, что Дворковичу стоило подать в отставку с поста президента ФИДЕ
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости