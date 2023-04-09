Карпов отреагировал на закрытость подготовки Непомнящего к матчу за шахматную корону

12-й чемпион мира, депутат Госдумы Анатолий Карпов рассказал, что Ян Непомнящий правильно сделал, что засекретил свою подготовку к матчу с китайцем Дином Лижэню.

«[Михаил] Ботвинник, например, всегда был закрыт. Для него это было важно и нужно. Поэтому каждый шахматист сам решает — в этом нет ничего такого. Что касается Непомнящего, то для него подготовка к этому матчу имеет большое значение, и, если он закрылся — ничего страшного», — цитирует Карпова ТАСС.

Первая партия матча будет сыграна 9 апреля, начало — 12.00 мск. Непомнящий сыграет белыми фигурами.