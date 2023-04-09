Дворкович и министр спорта Казахстана сделают символический ход перед матчем Непомнящего и Лижэня

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович и министр спорта и культуры Казахстана Асхат Оралов сделают символический ход в стартовой партии на чемпионате мира по шахматам.

В решающем матче за шахматную корону встретятся россиянин Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. Непомнящий будет играть в первой партии белыми фигурами.

Матч стартует в Астане. Первая партия состоится сегодня, 9 апреля. Начало запланировано на 12.00 (мск).