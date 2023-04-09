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Сегодня, 10:57

Дворкович и министр спорта Казахстана сделают символический ход перед матчем Непомнящего и Лижэня

Руслан Минаев
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Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович и министр спорта и культуры Казахстана Асхат Оралов сделают символический ход в стартовой партии на чемпионате мира по шахматам.

В решающем матче за шахматную корону встретятся россиянин Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. Непомнящий будет играть в первой партии белыми фигурами.

Матч стартует в Астане. Первая партия состоится сегодня, 9 апреля. Начало запланировано на 12.00 (мск).

шахматы
Аркадий Дворкович
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
ФИДЕ
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