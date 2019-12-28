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Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду в Москве

22:03
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Действующий чемпион мира по классическим шахматам Магнус Карлсен выиграл мировое первенство по быстрым шахматам. После 15 туров Карлсен набрал 11,5 очка.

29-летний норвежец стал трехкратным чемпионом мира по быстрым шахматам, также он четырежды становился лучшим на чемпионатах мира по блицу, сообщает ТАСС.

Карлсен завоевал мировую шахматную корону в 2013 году. Он стал первым абсолютным чемпионом мира по шахматам (в трех категориях — в классических шахматах, рапиде и блице).

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7441903

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