Непомнящий проиграл Карлсену в матче за мировую шахматную корону

Россиянин Ян Непомнящий уступил норвежцу Магнусу Карлсену в матче за шахматную корону. Итоговый счет 3,5:7,5.

В матче за звание чемпиона мира было сыграно 11 партий. Первые пять завершились вничью, из последующих шести россиянин проиграл четыре.

31-летний норвежец в четвертый раз защитил титул и остается чемпионом мира с 2013 года.

Первым соперником Карлсена, которого он победил в матче за шахматную корону, был индийский гроссмейстер Вишванатан Ананда. Затем в 2014 году норвежец успешно защитил титул в игре против того же Ананда.

В 2016 году Карлсен обыграл на чемпионате мира россиянина Сергея Карякина, а в 2018 американца Фабиано Каруана.