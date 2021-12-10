Чемпионат мира по рапиду и блицу перенесен в Польшу, сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Турнир пройдет в Варшаве с 25 по 31 декабря 2021 года.

FIDE is happy to announce that Poland will host the World Rapid and Blitz Championships and Women World Rapid and Blitz Championships 2021 in Warsaw on the originally planned dates (December 25 — December 31, 2021). [1/3] pic.twitter.com/1pBvgPJrTx — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 10, 2021

Изначально ЧМ-2021 должен был пройти в Казахстане, но был отменен из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.