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Чемпионат мира по рапиду и блицу перенесен в Польшу

16:52
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Чемпионат мира по рапиду и блицу перенесен в Польшу, сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Турнир пройдет в Варшаве с 25 по 31 декабря 2021 года.

Изначально ЧМ-2021 должен был пройти в Казахстане, но был отменен из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

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Анна Горшкова все материалы автора
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