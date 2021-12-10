Чемпионат мира по рапиду и блицу перенесен в Польшу
16:52
Чемпионат мира по рапиду и блицу перенесен в Польшу, сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).
Турнир пройдет в Варшаве с 25 по 31 декабря 2021 года.
Изначально ЧМ-2021 должен был пройти в Казахстане, но был отменен из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.
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