Карлсен подарил книгу восьмилетнему Шогджиеву

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен сделал подарок восьмилетнему российскому шахматисту Роману Шогджиеву.

Новежский шахматист подарил юному россиянину книгу «Магнус Карлсен. Жизнь в фотографиях» со своим автографом.

«Спасибо, Магнус, за книгу и пожелания!» — написал Шогджиев в своем аккаунте в соцсетях.

С 26 по 30 декабря в Самарканде проходил чемпионат мира по рапиду и блицу, на котором выступали 33-летний Карлсен и 8-летний Шогджиев. Норвежец выиграл оба турнира, а Шогджиев обыграл 28-летнего Жахонгира Вахидова из Узбекистана и 25-летнего норвежца Юхана-Себастьяна Кристиансена.