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Карлсен подарил книгу восьмилетнему Шогджиеву

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен сделал подарок восьмилетнему российскому шахматисту Роману Шогджиеву.

Новежский шахматист подарил юному россиянину книгу «Магнус Карлсен. Жизнь в фотографиях» со своим автографом.

«Спасибо, Магнус, за книгу и пожелания!» — написал Шогджиев в своем аккаунте в соцсетях.

С 26 по 30 декабря в Самарканде проходил чемпионат мира по рапиду и блицу, на котором выступали 33-летний Карлсен и 8-летний Шогджиев. Норвежец выиграл оба турнира, а Шогджиев обыграл 28-летнего Жахонгира Вахидова из Узбекистана и 25-летнего норвежца Юхана-Себастьяна Кристиансена.

Роман Шогджиев. Восьмилетний шахматист из России сотворил сенсацию на ЧМ-2023. Но его успехи не замечают на Западе

Шахматы
Магнус Карлсен
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