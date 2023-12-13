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Карлсен оштрафован на 10 тысяч евро из-за отказа играть в Сент-Луисе после поражения от Ниманна

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press

Демарш Магнуса Карлсена на Кубке Синкфилда-2022 в Сент-Луисе (США), когда 16-й чемпион мира отказался играть в турнире после поражения от Ханса Ниманна, не прошел бесследно. Комиссия по этике ФИДЕ оштрафовала норвежца на 10 тысяч евро.

«Комиссия по этике и дисциплинарной ответственности ФИДЕ признала Магнуса Карлсена виновным по делу об отказе от участия в турнире [Кубок Синкфилда 2022 года] без уважительной причины или без уведомления арбитра турнира. Он должен выплатить штраф в размере в 10 000 евро», — говорится в заявлении ФИДЕ.

После этого Карлсен и Ниманн пересеклись на онлайн-турнире и норвежец демонстративно сдался на втором ходу.

Магнус Карлсен и&nbsp;Ханс Ниманн. Ниманн обвинил Карлсена в подкупе. Ханса обзывал мошенником тролль, нанятый Магнусом?
Магнус Карлсен
Ханс Ниманн
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