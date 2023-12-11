Непомнящий надеется подойти к чемпионату мира в хорошей форме

Сильнейший российский гроссмейстер Ян Непомнящий в интервью «СЭ» рассказал, что попытается побороться за победу на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу в конце декабря.

— В конце декабря традиционно пройдет чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. Планируете сыграть в Самарканде?

— Да, планировал.

— Вы завоевал серебро ЧМ-2013 по рапиду и серебро ЧМ-2014 по блицу, но до победы пока не добирались. Эти предновогодние турниры вы рассматриваете больше как развлечение или настрой максимальный?

— В целом в турнире, который носит статус чемпионата мира, надо играть за первое место или не играть совсем. К тому же всегда хочется закончить год на мажорной ноте. Посмотрим. До ЧМ еще довольно много времени. Надеюсь, подойти к нему в хорошей форме и буду бороться за высокие места.

— Внимательно ли топ-шахматисты следят за своим рейтингом в быстрые шахматы и в блиц?

— Понятно, что классический рейтинг стоит особняком. А в блиц и в рапид сейчас поменялся коэффициент обсчета. Теперь он обсчитывается, как и в классику. С коэффициентом 10 за одно очко. Это важный момент. Раньше коэффициент был 20 и 25. Поэтому в порядке вещей было за один турнир прибавить или потерять 100 пунктов. Это было менее контролируемо.