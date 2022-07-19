Грищук объяснил, при каких обстоятельствах Непомнящий и Карлсен сыграют чемпионский матч в новом формате

Трехкратный чемпион мира по блицу, двукратный победитель Всемирных шахматных Олимпиад Александр Грищук поделился своим мнением о проведении матча на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим.

Ранее «СЭ» сообщал, что матч за корону могут провести по аналогии с большим теннисом, разделив его на три сета. В каждом сете играется по четыре партии в классику. Если по итогам четырех партий будет зафиксирована ничья, то гроссмейстеры играют тай-брейк — четыре партии в рапид. Если и после этого будет ничья, то будут сыграны еще две блиц-партии.

«Было бы интереснее смотреть матч в таком формате, чем просто 14 партий в классику, — отметил «СЭ» Грищук. — Но в таком случае нужно согласие обоих игроков и ФИДЕ. Тогда можно изменить правила по ходу цикла. Так что если Непомнящий скажет «нет», то и разговор о смене формата можно заканчивать (ранее Непомнящий не поддержал изменение формата матча за шахматную корону. — Прим. «СЭ»). Это то же самое, что перед финалом чемпионата мира по футболу сказать игрокам: вместо 90 минут играем четыре тайма по 20 минут чистого времени. Это же бред. Можно думать о вариантах и менять правила на следующий цикл, тогда уже не нужно будет спрашивать ничьего мнения.

Матч должен состояться в 2023 году. Если Карлсен откажется играть с Непомнящим, то россиянин сыграет против Дин Лижэня. Китайский гроссмейстер стал вторым на турнире претендентов-2022.