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Грищук о Карпове: «Его уровень игры, конечно, понизился, но все равно он очень высокий»

Грищук сказал, что уровень игры Карпова остается высоким, несмотря на возраст
Алексей Еремин
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Российский гроссмейстер Александр Грищук поделился мнением об уровне игры чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.

17 июля в Москве стартовал турнир на международном шахматном форуме Moscow Open, в котором примут участие Карпов и Грищук.

«К этому турниру отношусь относительно серьезно, — цитирует ТАСС Грищука. — Соперники очень сильные. Уровень Карпова, по сравнению с временами его чемпионства, конечно, понизился, но все равно он очень высокий. Я как минимум надеюсь войти в финальную двойку, но если удастся, то и одержать победу».

71-летний Карпов стал 12-м чемпионом мира по шахматам в 1975 году. Всего за карьеру российский шахматист стал победителем более 150 турниров.

Источник: https://tass.ru/sport/15238769
Александр Грищук
Анатолий Карпов
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