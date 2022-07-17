Грищук о Карпове: «Его уровень игры, конечно, понизился, но все равно он очень высокий»
Грищук сказал, что уровень игры Карпова остается высоким, несмотря на возраст
Российский гроссмейстер Александр Грищук поделился мнением об уровне игры чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.
17 июля в Москве стартовал турнир на международном шахматном форуме Moscow Open, в котором примут участие Карпов и Грищук.
«К этому турниру отношусь относительно серьезно, — цитирует ТАСС Грищука. — Соперники очень сильные. Уровень Карпова, по сравнению с временами его чемпионства, конечно, понизился, но все равно он очень высокий. Я как минимум надеюсь войти в финальную двойку, но если удастся, то и одержать победу».
71-летний Карпов стал 12-м чемпионом мира по шахматам в 1975 году. Всего за карьеру российский шахматист стал победителем более 150 турниров.
Источник: https://tass.ru/sport/15238769
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