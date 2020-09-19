Финал всероссийских соревнований «Белая Ладья» стартует 20 сентября в формате «онлайн»

Финальный этап всероссийских соревнований «Белая Ладья» среди команд общеобразовательных организаций пройдет с 20 сентября по 2 октября. Школьники сыграют в режиме «онлайн» на сайте. В 2020 году «Белая Ладья» пройдет уже в 51-й раз.

Турнир проводится при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, «Россети ФСК ЕЭС» и ПАО «ФосАгро».

В соревнованиях принимают участие команды, сформированные из учащихся в возрасте 14 лет и моложе. Состав команды: 6 человек, в том числе 4 игрока (не менее 1 девушки), 1 тренер команды и 1 спортивный судья по виду спорта шахматы.

В этом году в турнире сыграют 52 команды.

В финальном турнире команды делятся на две группы, которые играют по швейцарской системе в 7 туров:

Группа «А» — команды субъектов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов;

Группа «Б» — команды субъектов Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Коллективы, занявшие 1-4 места в группах, определяют сильнейших по нокаут-системе.

Одновременно с «Белой Ладьей» пройдет итоговое мероприятие проекта «Шахматы в школах» — командное соревнование «Дебют». В обширную дополнительную программу также войдут онлайн сеансы одновременной игры и мастер-классы с гроссмейстерами, тренерский семинар ФИДЕ, семинары для учителей образовательных организаций и для педагогов дополнительного образования, а также круглый стол «Организация шахматных соревнований.