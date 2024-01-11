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Сегодня, 17:40

Наер выразил поддержку Гуниной в связи с ее болезнью: «Валя — один из наших величайших игроков»

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Тренер женской сборной России Евгений Наер в разговоре с «СЭ» выразил поддержку Валентине Гуниной в связи с ее болезнью.

«Я слышал о ее болезни. Безусловно, Валя является одним из наших величайших игроков и, что немаловажно, она замечательный человек. Конечно, я поддерживаю Валентину в ее непростой ситуации», — сказал Наер корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Наер также высказался о победе Гуниной на чемпионате мира в Самарканде.

«Я сам был на этом турнире и видел победу Вали. И можно сказать, что она не только выиграла, но и показала невероятный результат. Я не могу вспомнить даже такого, чтобы кто-то набирал 14 из 17 баллов. Можно только аплодировать ей, как и любому человеку, кто смог бы показать подобный результат. А с учетом Валиной ситуации это спортивный подвиг», — добавил Наер.

Валентина Гунина. «Порой не работают пальцы и мне тяжело двигать фигуры». Валентина Гунина побеждает в шахматах и борется с тяжелой болезнью

30 декабря прошлого года Гунина выиграла чемпионат мира по блицу в Самарканде (Узбекистан).

Шахматы
Валентина Гунина
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