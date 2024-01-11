Карякин выразил поддержку Гуниной: «Уважаю ее. Она очень мужественный спортсмен»

Гроссмейстер Сергей Карякин в разговоре с «СЭ» поддержал Валентину Гунину в связи с ее болезнью.

«Когда я последний раз поздравлял Валентину в различных СМИ, говорил о том, что она очень мужественный спортсмен. Она проходит через многие проблемы, при этом умудряясь побеждать. Это великий подвиг. Мы видимся периодически на разных мероприятиях, общаемся. Я очень уважаю ее как спортсменку и всегда готов ее поддержать», — сказал Карякин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Ранее Валентина Гунина в интервью «СЭ» рассказала о том, что болеет волчанкой.

30 декабря прошлого года Гунина выиграла чемпионат мира по блицу в Самарканде (Узбекистан).