Дворкович считает, что в матче за шахматную корону будет много результативных партий
Дворкович высказался о предстоящих матчах Непомнящего и Карлсена
13:59
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович высказался о предстоящем матче за звание чемпиона мира между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим.
Игра пройдет в Дубае во время всемирной выставки «Экспо» с 24 ноября по 16 декабря.
«Хочется надеяться, что приятным сюрпризом для всех нас станет количество результативных партий. В этой связи отмечу проходящий сейчас в Риге Grand Swiss. Он проводится в ограниченных условиях, во время локдауна, но там разворачивается очень интересная борьба», — цитирует Дворковича ТАСС.
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