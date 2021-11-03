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Дворкович считает, что в матче за шахматную корону будет много результативных партий

Дворкович высказался о предстоящих матчах Непомнящего и Карлсена
13:59
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Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович высказался о предстоящем матче за звание чемпиона мира между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим.

Игра пройдет в Дубае во время всемирной выставки «Экспо» с 24 ноября по 16 декабря.

«Хочется надеяться, что приятным сюрпризом для всех нас станет количество результативных партий. В этой связи отмечу проходящий сейчас в Риге Grand Swiss. Он проводится в ограниченных условиях, во время локдауна, но там разворачивается очень интересная борьба», — цитирует Дворковича ТАСС.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12834533

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Виктория Кравченко все материалы автора
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