Дворкович считает, что в матче за шахматную корону будет много результативных партий

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович высказался о предстоящем матче за звание чемпиона мира между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим.

Игра пройдет в Дубае во время всемирной выставки «Экспо» с 24 ноября по 16 декабря.

«Хочется надеяться, что приятным сюрпризом для всех нас станет количество результативных партий. В этой связи отмечу проходящий сейчас в Риге Grand Swiss. Он проводится в ограниченных условиях, во время локдауна, но там разворачивается очень интересная борьба», — цитирует Дворковича ТАСС.