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Дворкович оценил шансы россиянки Боднарук на победу на чемпионате мира по рапиду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович считает, что россиянка Анастасия Боднарук показывает красивую игру на чемпионате мира по рапиду, но в решающий день турнира ей может не хватить опыта.

«В женской части чемпионата Анастасия показывает красивую игру. Но я думаю, что в конце может сказаться опыт и Хампи Конеру, и китайских шахматисток, и Катя Лагно близка к лидерам. Посмотрим на развязку», — приводит слова Дворковича ТАСС.

За два тура до конца соревнований Боднарук является единоличным лидером женского турнира, набрав 7,5 очка в 9 партиях.

Источник: https://tass.ru/sport/19645609
Шахматы
Аркадий Дворкович
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