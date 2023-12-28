Дворкович оценил шансы россиянки Боднарук на победу на чемпионате мира по рапиду

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович считает, что россиянка Анастасия Боднарук показывает красивую игру на чемпионате мира по рапиду, но в решающий день турнира ей может не хватить опыта.

«В женской части чемпионата Анастасия показывает красивую игру. Но я думаю, что в конце может сказаться опыт и Хампи Конеру, и китайских шахматисток, и Катя Лагно близка к лидерам. Посмотрим на развязку», — приводит слова Дворковича ТАСС.

За два тура до конца соревнований Боднарук является единоличным лидером женского турнира, набрав 7,5 очка в 9 партиях.