Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 17:09

Шипов считает, что соперники недооценивают 8-летнего Шогджиева на чемпионате мира по рапиду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Международный гроссмейстер Сергей Шипов считает, что многие соперники ошибочно недооценивают восьмилетнего российского шахматиста Романа Шогджиева на чемпионате мира по рапиду.

«Многие сейчас обсуждают нашего молодого суперталанта, он уже двух гроссмейстеров обыграл. Нашим специалистам было известно, что он играет в силу мастера. У него прекрасное будущее, и приятно, что его уже заметил Магнус Карлсен. Главное не зазнаваться и работать дальше. Некоторые его победы обусловлены тем, что соперники непременно хотят его обыграть. Они его явно недооценивают, считают, что даже в тех позициях, где следует проявить осторожность, такой маленький человечек не может их обыграть, и это ошибочно, он уже может, молодец», — приводит слова Шипова ТАСС.

В октябре Шогджиев выиграл первенство Азии по блицу среди игроков до восьми лет. Российский шахматист набрал девять очков из девяти возможных.

Источник: https://tass.ru/sport/19645285
Шахматы
0
Читайте также
«Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера
Ральф Шумахер рассказал, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью
Лавров рассказал о тайной встрече западных стран по формуле Зеленского
Продюсер Игорь Мишин оказался среди гостей скандальной вечеринки Ивлеевой
Онколог назвал провоцирующие массовые виды рака факторы
В Варшаве заметили большие очереди стоящих за паспортами украинцев
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дворкович оценил шансы россиянки Боднарук на победу на чемпионате мира по рапиду

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости