Шипов считает, что соперники недооценивают 8-летнего Шогджиева на чемпионате мира по рапиду

Международный гроссмейстер Сергей Шипов считает, что многие соперники ошибочно недооценивают восьмилетнего российского шахматиста Романа Шогджиева на чемпионате мира по рапиду.

«Многие сейчас обсуждают нашего молодого суперталанта, он уже двух гроссмейстеров обыграл. Нашим специалистам было известно, что он играет в силу мастера. У него прекрасное будущее, и приятно, что его уже заметил Магнус Карлсен. Главное не зазнаваться и работать дальше. Некоторые его победы обусловлены тем, что соперники непременно хотят его обыграть. Они его явно недооценивают, считают, что даже в тех позициях, где следует проявить осторожность, такой маленький человечек не может их обыграть, и это ошибочно, он уже может, молодец», — приводит слова Шипова ТАСС.

В октябре Шогджиев выиграл первенство Азии по блицу среди игроков до восьми лет. Российский шахматист набрал девять очков из девяти возможных.