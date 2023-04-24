Смагин оценил итог 11-й партии между Непомнящим и Лижэнем

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин прокомментировал результат одиннадцатой партии матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

«Правда всегда где-то посередине. Сказать, что все отлично, можно будет только тогда, когда все соревнование закончится с положительным для нас итогом. Плохо тоже нельзя сказать, потому что Ян лидирует в счете. Из настораживающих моментов, что осталось еще три партии, где китаец два раза играет белым цветом. Что довольно существенно. И главное, что в последней, 14-й партии он будет играть белым цветом. При лидерстве Яна накал в ней будет запредельный. Пока 100-процентной уверенности, что все будет хорошо, конечно, нет, но пока ситуация для россиянина положительная. Именно этим обуславливается сегодняшняя, наверное, самая спокойная из всех партий, где Ян вроде бы попытался обозначить перевес», — приводит слова Смагина «Газета.Ru».

После 11-й партии счет в матче 6-5 в пользу Непомнящего. 12-я партия состоится 26 апреля.