Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 20:56

Артемьев признался, что для него нет разницы между вторым и третьим местом на чемпионате мира

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский шахматист Владислав Артемьев прокомментировал третье место на чемпионате мира по блицу.

«Я несколько раз был близок к медалям на этих чемпионатах мира, но лучшим результатом было четвертое место, дважды причем. Это самое обидное место. Поэтому очень хотелось взять медаль в этот раз, причем понятно, что между первым и третьим местом разница есть, а между вторым и третьим — для меня нет. Поэтому в предпоследнем туре я играл с [Алексеем] Сараной, и были шансы на победу, но я решил зафиксировать повторение, предпочел синицу в руках», — приводит ТАСС слова Артемьева.

Чемпионат мира по блицу-2023 в седьмой раз выиграл норвежец Магнус Карлсен. 33-летний норвежец набрал 16 очков за 21 тур. Вторым стал россиянин Даниил Дубов с 15,5 баллами. Артемьев заработал 15 очков.

Шахматный чемпионат мира по блицу и рапиду проходил в Узбекистане с 26 по 30 декабря.

Источник: https://tass.ru/sport/19657335
Шахматы
0
Читайте также
Российская шахматистка Гунина стала чемпионкой мира по блицу
Шахматисты Гунина и Карлсен выиграли чемпионат мира по блицу
Путину доложили об обстреле Белгорода со стороны ВСУ
Welt рассказал о судьбе Украины после российских ударов
Гладков сообщил об обстреле ВСУ центра Белгорода
В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца журналиста Легойды
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смагин назвал непростой победу российской шахматистки Гуниной на чемпионате мира по блицу

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости