Смагин назвал непростой победу российской шахматистки Гуниной на чемпионате мира по блицу

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин оценил победу россиянки Валентины Гуниной на чемпионате мира по блицу в Самарканде.

«Валя Гунина всегда была отличным блицером, но у нее часто бывали срывы из-за нелучшего физического состояния. Она здорово здесь играла, и после первого дня сразу стало понятно, что Валя является главным претендентом на золото. Вторая половина турнира сложилась непросто, но Валя — настоящая спортсменка, она проявила характер и сумела победить. Хочу от всей души ее поздравить, давно у нее не было таких больших побед», — приводит ТАСС слова Смагина.

Всего за 17 туров 34-летняя Гунина набрала 14 очков. Она во второй раз в карьере выиграла чемпионата мира по блицу. Ранее россиянка побеждала в турнире в 2012 году.