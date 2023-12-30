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Смагин назвал непростой победу российской шахматистки Гуниной на чемпионате мира по блицу

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин оценил победу россиянки Валентины Гуниной на чемпионате мира по блицу в Самарканде.

«Валя Гунина всегда была отличным блицером, но у нее часто бывали срывы из-за нелучшего физического состояния. Она здорово здесь играла, и после первого дня сразу стало понятно, что Валя является главным претендентом на золото. Вторая половина турнира сложилась непросто, но Валя — настоящая спортсменка, она проявила характер и сумела победить. Хочу от всей души ее поздравить, давно у нее не было таких больших побед», — приводит ТАСС слова Смагина.

Всего за 17 туров 34-летняя Гунина набрала 14 очков. Она во второй раз в карьере выиграла чемпионата мира по блицу. Ранее россиянка побеждала в турнире в 2012 году.

Источник: https://tass.ru/sport/19657255
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