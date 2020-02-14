В Министерстве спорта Российской Федерации завершилась жеребьевка шахматного турнира претендентов, который пройдет с 16 марта по 3 апреля 2020 года в Екатеринбурге. Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович рассказал о предстоящем турнире и заявил, что история шахмат в России — самая богатая среди всех стран.

— Мы рады, что вновь можем доверить России проведение крупного шахматного соревнования, — сказал Дворкович. — Россия — давний партнер Международной шахматной федерации(FIDE). А история шахматной России — самая богатая. И турнир претендентов, который состоится в Екатеринбурге, — это важнейший этап борьбы за мировую шахматную корону. Все шахматисты находятся в начале мирового табеля о рангах, и мы ожидаем очень интересную борьбу.

Турнир претендентов FIDE — одно из ключевых событий в шахматном мире. Всего в Турнире претендентов по итогам отборочных состязаний примут участие 8 гроссмейстеров из России, Китая, США, Азербайджана, Нидерландов.

От России выступит три ведущих шахматист — Александр Грищук, победитель серии Гран-при FIDE, трехкратный чемпион мира по блицу, №4 в мировом рейтинге; Ян Непомнящий, второй призер серии Гран-при FIDE, №5 в мировом рейтинге, единственный гроссмейстер в ТОП-10, имеющий положительный личный счет с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном; Кирилл Алексеенко, молодой талантливый гроссмейстер, стремительно врывающийся в мировую шахматную элиту. (Петр Григоренко)