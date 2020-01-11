Андрей Филатов: «Горячкина быстро отыгралась, все начинается сначала»

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов отметил, что российская шахматистка Александра Горячкина смогла быстро отыграться в матче против обладательницы мировой шахматной короны китаянки Цзюй Вэньцзюнь. По его словам, все начинается сначала. Счет в матче равный — 2,5:2,5.

- Саша — молодая спортсменка, а ей противостоит грозная и опытная чемпионка мира, — цитирует ТАСС Филатова. — Но, несмотря на поражение в предыдущей партии и ошибки, она смогла быстро отыграться, и все начинается сначала. Впереди часть на российской земле — на острове Русский во Владивостоке. Это большой праздник для всех любителей шахмат в том регионе, всех приглашаем болеть за нашу шахматистку, и я надеюсь, что русская земля принесет успех Саше.

Шестая партия между Горячкиной и Цзюй Вэньцзюнь пройдет в воскресенье.