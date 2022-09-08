Маск отреагировал на признание американского гроссмейстера в читерстве
Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на скандал с участием гроссмейстера из США Ханса Моке Ниманна.
Ранее 19-летний американец признался, что использовал шахматные движки для подсказок на шахматном турнире Sinquefield Cup.
«Талант попадает в цель, в которую никто попасть не может. Гений попадает в цель, которую никто больше не видит (потому что она у тебя в заднице)». Шопенгауэр", — написал Маск в Twitter.
Sinquefield Cup с участием 10 гроссмейстеров проходит с 1 по 13 сентября в Сент-Луисе, штат Миссури (США).
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