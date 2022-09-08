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8 сентября, 15:29

Маск отреагировал на признание американского гроссмейстера в читерстве

Карен Саркисян
Корреспондент
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Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на скандал с участием гроссмейстера из США Ханса Моке Ниманна.

Ранее 19-летний американец признался, что использовал шахматные движки для подсказок на шахматном турнире Sinquefield Cup.

«Талант попадает в цель, в которую никто попасть не может. Гений попадает в цель, которую никто больше не видит (потому что она у тебя в заднице)». Шопенгауэр", — написал Маск в Twitter.

Sinquefield Cup с участием 10 гроссмейстеров проходит с 1 по 13 сентября в Сент-Луисе, штат Миссури (США).

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