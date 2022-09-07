Карякин, Крамник и Горячкина примут участие в турнире «Шахматные звезды»

С 29 сентября по 5 октября в торгово-выставочном и деловом центре «Крокус Сити» в Москве состоится международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды-2022» при участии известных мировых гроссмейстеров из России, Азербайджана, Индии и Испании. В рамках турнира пройдут детские отборочные соревнования, целью которых является поддержка шахматных звезд будущего.

Серия отборочных турниров для детей до 15 лет состоится 11, 18 и 25 сентября на территории сети ТРК VEGAS совместно с «Русской шахматной школой» и Педагогическим шахматным союзом. Сто финалистов примут участие в турнире «Шахматные звезды — 2022», где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам и блицу. В финале определятся победители в четырех возрастных группах от 8 до 15 лет, а также в нем примут участие призеры первенства Москвы. Общий призовой фонд турнира составит 14,25 миллиона рублей. Участники получат призы в виде ценных подарков и сувениров.

В Международном турнире примут участие 10 гроссмейстеров, среди которых: Сергей Карякин, Владимир Крамник, Теймур Раджабов, Александр Грищук, Франсиско Вальехо, Владислав Артемьев, Эрнесто Инаркиев, Раунак Сандвани, Александра Горячкина, Екатерина Лагно.

МИЦ «Известия» — один из информационных партнеров турнира.