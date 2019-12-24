Шахматы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Шахматы

Александра Горячкина: «Я вдохновляюсь Алиной Загитовой»

01:37
Теги:

Двукратная чемпионка России Александра Горячкина в интервью «Известиям» призналась, что вдохновляется фигуристкой Алиной Загитовой.

— Есть ли в мире спорта человек, на которого вы равняетесь?

— Я очень вдохновляюсь Алиной Загитовой. Это молодая спортсменка, достигшая всего в фигурном катании, очень конкурентном виде спорта. При этом она гармонично смотрится во всех видах деятельности. Будь то мероприятия с чиновниками, гламурные вечеринки, открытия матчей, телешоу... Не каждый так сможет, и этот пример очень важен для меня.

Дополнительная информация

https://iz.ru/957451/timur-ganeev-aleksandr-nevzgoda/ia-vdokhnovliaius-alinoi-zagitovoi

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир