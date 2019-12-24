Александра Горячкина: «Я вдохновляюсь Алиной Загитовой»
01:37
Двукратная чемпионка России Александра Горячкина в интервью «Известиям» призналась, что вдохновляется фигуристкой Алиной Загитовой.
— Есть ли в мире спорта человек, на которого вы равняетесь?
— Я очень вдохновляюсь Алиной Загитовой. Это молодая спортсменка, достигшая всего в фигурном катании, очень конкурентном виде спорта. При этом она гармонично смотрится во всех видах деятельности. Будь то мероприятия с чиновниками, гламурные вечеринки, открытия матчей, телешоу... Не каждый так сможет, и этот пример очень важен для меня.
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https://iz.ru/957451/timur-ganeev-aleksandr-nevzgoda/ia-vdokhnovliaius-alinoi-zagitovoi
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