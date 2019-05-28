30 мая в Казани стартует турнир претенденток

30 мая в Казани откроется турнир претенденток. Соревнование, где сильнейшие шахматистки будут бороться за выход на матч за звание чемпионки мира, завершится 18 июня.

В турнире с призовым фондом 200 тысяч евро примут участие восемь гроссмейстеров: Мария Музычук (Украина, рейтинг ФИДЕ 2563), Екатерина Лагно (Россия, 2554), Александра Костенюк (Россия, 2546), Анна Музычук (Украина, 2539), Александра Горячкина (Россия, 2522), Тань Чжунъи (Китай, 2513), Нана Дзагнидзе (Грузия, 2510) и Валентина Гунина (Россия, 2506).

Турнир пройдет по круговой системе в два круга (каждая участница сыграет с каждой соперницей две партии – одну белыми фигурами и одну черными).

Согласно жеребьевке, которая прошла в Москве 30 апреля с участием президента ФИДЕ Аркадия Дворковича и почетного вице-президента ФИДЕ Юдит Полгар (Венгрия), участницы получили следующие стартовые номера:

1. В. Гунина (Россия)

2. А. Костенюк (Россия)

3. А. Горячкина (Россия)

4. Е. Лагно (Россия)

5. Н. Дзагнидзе (Грузия)

6. М. Музычук (Украина)

7. А. Музычук (Украина)

8. Тань Чжунъи (Китай).

Таким образом, в первом туре, который состоится 31 мая, будут сыграны следующие партии:

В. Гунина – Е. Лагно, А. Костенюк – А. Горячкина, Н. Дзагнидзе – Тань Чжунъи, М. Музычук – А. Музычук.

Расписание: игровые дни: 31 мая – 2 июня, 4-6, 8-10, 12-14 и 16-17 июня. Тай-брейки (в случае необходимости) и церемония закрытия пройдут 18 июня. Начало туров – в 15.00 по местному времени.

Победительница турнира претенденток получит право сыграть матч на первенство мира с действующей чемпионкой Цзюй Вэньцзюнь (Китай). Призовой фонд этого матча составит 500 000 евро, что в полтора раза больше, чем в предыдущем поединке за корону.