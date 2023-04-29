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29 апреля, 13:57

14-я партия между Непомнящим и Дин Лижэнем стала самой посещаемой за время матча

Виталий Косик
Корреспондент
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Ян Непомнящий и Дин Лижэнь.
Фото Reuters

Четырнадцатая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем стала самой посещаемой за время турнира — организаторы продали более 100 билетов, сообщает ТАСС.

«Сегодня самый популярный день. На первые три слота все билеты раскуплены — на первые три часа мест в зрительном зале нет», — заявили в организации турнира.

Зрительный зал рассчитан на 30 мест. Организаторы продают билеты по слотам, рассчитанным на час. Билеты на один слот стоят 15 тысяч тенге (около 2 690 рублей).

Сегодня, 29 апреля, состоится последняя, 14-я партия с классическим контролем времени — россиянин будет играть черными. В случае равного счета в матче будет назначен тай-брейк (он пройдет 30 апреля).

Источник: https://tass.ru/sport/17646071
Шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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