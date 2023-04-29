Шипов сомневается в желании Дин Лижэня довести матч за шахматную корону до тай-брейка

Международный гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что россиянин Ян Непомнящий играет в рапид лучше многих своих конкурентов, поэтому китаец Дин Лижэнь вряд ли захочет доводить матч за мировую шахматную корону до тай-брейка.

«Видно, что Ян находится на пределе, ему нужно какие-то резервы искать. Китаец, напротив, концовки турниров очень уверенно проводит. Сейчас шансы на стороне китайского шахматиста, и он играет белыми фигурами. Остается верить в Яна, что он сможет держать концентрацию и контролировать себя. Если матч перейдет в тай-брейк, я буду счастлив, если Непомнящий выиграет черными, это будет что-то небывалое. Не думаю, что Дин Лижэнь захочет играть с Яном в быстрые шахматы, в них Ян сильнее многих своих конкурентов. Мне кажется, он Дин Лижэнь будет ковать железо, пока горячо», — приводит слова Шипова ТАСС.

Сегодня, 29 апреля, состоится последняя, 14-я партия с классическим контролем времени — россиянин будет играть черными. В случае равного счета в матче будет назначен тай-брейк (он пройдет 30 апреля).