Кенгуру-бокс! Тим Цзю против всех

Тимофей Цзю в Австралии, не очень утруждая себя, переехал очередного соперника — австралийца ирландского происхождения Денниса Хогана. Что дальше?!

Бокс, можно сказать, один из старейших видов спорта, которыми занимались в Австралии. Если считать его спортом, конечно. Первые записи о поединках — это 8 января 1814 года, дрались двое заключенных Джон Партон и Чарльз Сефтон. Затем бои стали популярны на золотых приисках, а в начале ХХ века появились целые боксирующие труппы артистов из числа местных аборигенов. Так что бокс — часть австралийской национальной идентичности. Как AC/DC, Сиднейский оперный театр, утконосы и тасманские дьяволы — и Костя Цзю. А теперь и его сын Тимофей.

Цзю — такой же символ страны, как боксирующий кенгуру. Хотя его фамилия гремела с 1990-х, а первые иллюстрации с боксирующими животными были в газетах лет на сто раньше. В какой момент и кто первым решил помериться силами с кенгуру, история умалчивает, но Деннис Хоган против Тима Цзю ощущал себя совершенно точно как человек, боксирующий против кенгуру. Под прессингом, не совсем понимая, что происходит, примерно с конца второго раунда он не видел значительной части ударов и запаздывал с принятием решений. Хотя это у Тима кровь сочилась из рассечения над глазом — удар головой со стороны Хогана, неумышленный. Но именно этот момент стал для Цзю катализатором, заставил его сменить ритм, стиль ведения боя — он стал жестче, бил острее и лучше стал контролировать дистанцию.

Как только физический урон от попаданий Тимофея накопился, Хоган пытался чаще идти в клинч, затем отставлять руку, чтобы соперник не подходил ближе, но как раз через эти вытянутые руки удары у Цзю начинали проходить. Полшага назад — шаг вперед. Тяжелый удар. Соперник пытается оттолкнуть — удар через руку. Тяжеленный удар по корпусу... И это был только второй-третий раунд.

Смотрелось как в старые времена, лет 100-130 назад — бродячий цирк, а там цыган, или бывший заключенный, или абориген в боксерских перчатках против сумчатого с пушечным ударом ногой. В отличие от многих животных, которые проявляют агрессию строго по сезону, кенгуру атакуют любого без особых раздумий и предисловий (как яростные фанаты, почуявшие неуважение к своему бойцу где-то в инстаграме).

К пятому раунду Хоган был измотан постоянным давлением, и именно в этот момент Цзю, сместившись и качнув корпусом, зарядил слева апперкотом в голову. Нокдаун был тяжелым, и восстановиться после него Деннису так и не удалось. Цзю получил полный контроль и возможность демонстрировать весь свой атакующий арсенал, не опасаясь соперника, а команда Хогана, осознавая, к чему все идет, выбросила полотенце, пока боец еще мог удержаться на ногах.

В итоге у Тимофея 18 побед, 14 нокаутом, без поражений и амбиции драться за чемпионский титул уже в следующем бою. Учитывая настроение отца, Кости Цзю, который после боя говорил больше о сложностях переговорного процесса, чем о поясе WBO, он будет советовать Тиму не торопиться. Костя дрался за пояс в 1995-м, имея 13 боев на профессиональном ринге, но любительских было под три сотни. У Тима особо не было любительской карьеры, он учится здесь и сейчас. И у нас на глазах. Видно, что сейчас это не тот боксер, что был 4-5 лет назад — нескладный, чуть разбалансированный, сырой.

TSZYU BEAUTY — With a fifth round KO, Tim Tszyu has done it! ??



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Но мысли Цзю-старшего вполне понятны. Боксеры растут от тяжелых боев или от еще более тяжелых спаррингов, который каждый как война. Тимофею Цзю воевать пока ни с кем не доводилось. И чтобы в решающий момент не надломиться, нужно знать свой предел прочности. Пока что даже рассечение в бою с Хоганом, пара пропущенных ударов в других боях или тяжелый тактически бой против неудобного Джеффа Хорна — это еще не те самые серьезные испытания, после которых становишься матерым бойцом, готовым ко всему. Вопрос только, где взять эти испытания, откуда должна прийти опасность. Или стоит двигаться вперед на чемпионов — Джермелла Чарло (WBC, IBF, WBA) и Брайана Кастаньо (WBO).

Сомнения Кости Цзю понятны, но в команде Тима он не является тем главным и единственным, кто принимает решения. История отцов в боксе знает массу примеров, когда карьеру сына они порядком подпортили, хотя бы взять Роя Джонса и его папу. Или влияли, но не всегда хорошо — как было в тандеме Джека и Шейна Мозли.

Чем заняться в ожидании титульного боя и как к нему подготовиться, они будут решать там в Австралии сами, но идея выступить в России против Магомеда Курбанова, в Англии против Лиама Смита, в США против Джаррета Херда — не самая скверная. Бренд Цзю — он не только про Австралию, он вполне себе мировой. На сына легенды соберутся посмотреть и в Москве, где Костя так и не подрался, и в Манчестере, где он проиграл Рикки Хаттону, и в США — причем я не уверен, что промоушен «Триллер», ответственный за бои Тайсон — Рой Джонс и возвращение Оскара Де Ла Хойи, планируемое на июль, не захочет внезапно сделать бой Цзю с Оскаром. Опоздав лет на 20, но кому какое дело, если за это заплатят и люди захотят посмотреть.

Смотрели же когда-то толпы даже на боксирующих кенгуру.