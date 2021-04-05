Открыл для нас мир большого бокса.

Сегодня, 5 апреля, на 85-м году ушел из жизни Владимир Гендлин. Он был первым титульным комментатором бокса в России, кто сумел создать собственное звучание и добиться абсолютной узнаваемости. Помимо комментирования, сильно недооценена роль Гендлина в продвижении жанра спортивного авторского сюжета (который в его случае можно назвать и мини-документалкой) о боксе.

То, что сейчас делают топовые ютуб-каналы о боевых видах спорта, Владимир Ильич начал делать первым больше 25 лет назад. Он первым создал фильмы о Рое Джонсе-младшем, Майке Тайсоне, Косте Цзю и других легендах бокса. На тот момент в России никто не делал подобных авторских сюжетов о боксе, где не только рассказывалась биография бойцов, но и давались размышления автора об их стиле, причинах успеха или неудач. Значительная аудитория узнала историю культовых боксеров именно из документальных работ Гендлина.

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До прихода на телевидение Гендлин работал генеральным менеджером Союза боксеров России — организовывал бои для российских боксеров за границей — в Европе, а потом и в США, где жил и работал какое-то время. После возвращения из Америки организовал в России первую большую боксерскую ТВ-программу «Большой ринг» на НТВ. На тот момент у «Большого ринга» была видеотека из 3 тысяч фильмов о боксе, начиная с 1900 года. Такую коллекцию бесценного видеоматериала Гендлину удалось получить в подарок от его американского товарища, бывшего менеджера Майка Тайсона Билла Кейтона.

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Организацией эфира «Большого ринга» и творческим наполнением Гендлин занимался вместе со своим сыном Дмитрием, который погиб в 2009-м. По словам бывшего журналиста «Спорт-Экспресс» Александра Беленького, смерть сына сильно надломила Гендлина, пережить ее он так и не смог:

«Насколько я знаю, сейчас живет в Финляндии. Когда у меня был инсульт, он очень обеспокоенный звонил, мы очень тепло поговорили. Я его тогда три раза не тем именем назвал. Хороший мужик. Насколько я знаю, у него неплохо дела. Но смерть сына он так и не пережил. К Финляндии он относится так же, как я к Италии. Это не любовь к политическому строю — это любовь к земле. Он там в лесу один. Ему нравится. Надеюсь, он долго проживет», — говорил Беленький два года назад в интервью sports.ru.

Владимир Гендлин.

Стиль комментирования Гендлина сейчас бы назвали старой школой — спокойный, вдумчивый, не кричащий. Темп — медленный. Голос — тихий. Но это — тихое золото. Сейчас на спортивном телевидении все шумные и раскатистые, стараются перекричать друг друга. Гендлин же говорил негромко, но он превращал простой текст в искусство. Сейчас кажется, что это уже утраченный нашей культурой навык — говорить просто и тихо, но при этом очень художественно. Так, например, озвучивал в советском мультфильме про «Винни-Пуха» медвежонка легендарный Евгений Леонов. Вроде все фразы простые, никакого надрыва, но цельное впечатление — это шедевр озвучки, проникающий в душу. Владимиру Гендлину вот эта утраченная нами способность так работать с текстом и звуком тоже была под силу.

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О том, как он лично видел роль комментатора, рассказывал в интервью тому же sports.ru:

«Комментатор — далеко не фигура первого плана. Всегда говорил, что он вообще себя не должен выводить на авансцену. Зрелище говорит само за себя. Его фигуранты заслуживают свою популярность, а комментатор — сбоку. Это человек, который несет вспомогательную функцию. Да, я согласен, что есть комментаторы, которые привносят определенную краску в это зрелище. Мой друг — я все время, к сожалению, говорю, что человека уже нет — Володя Маслаченко... Я не специалист в футболе, я не очень-то, честно говоря, люблю футбол, но слушать его мне всегда было интересно, потому что я понимал, что это человек, который полжизни простоял в воротах сборной Советского Союза и знает, о чем говорит. Как говорит — кому-то нравилось, кому-то нет. Мне нравилось. Я люблю такую манеру. Сам я не такой, потому что по характеру другой. Если комментатор популярен потому, что он человек знающий и тактичный, то честь ему и хвала. Если он рвется на первые роли, считаю, это нехорошо».

Последние годы Гендлин не комментировал активно, изредка появляясь с небольшими интервью по актуальным вопросам на боксерских ютуб-подкастах. В истории спортивного телевидения он останется как золотой голос нашего бокса.