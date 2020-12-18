Рассказываем о Борисе Цзю.

«Никогда не ври. Ложь — это тупик. Всегда говори правду»

В среду Тим Цзю одержал 16-ю победу на профессиональном ринге — уже в первом раунде он брутально нокаутировал Боуэна Моргана. После боя на ринг вышли его мама Наталья и дедушка Борис Тимофеевич. Именно дедушку, а не отца, бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Константина Цзю, Тим считает главным человеком в своей боксерской карьере.

«Он для меня все. Просто ВСЕ, — сказал Цзю-младший в интервью Аustralian Аssociated Рress (APP) незадолго до боя с Морганом. — Мой дедушка участвует во всех аспектах моей боксерской жизни, даже в самых мелких. Он ключевой человек в моей карьере. И не только в моей, но и в карьере моего отца. Он и фундамент, и мотор, который толкает меня вперед».

Борису Тимофеевичу 74 года. По национальности — кореец, по духу — русский (в интервью Youtube-каналу EnergyLifeNL, говоря о жизни в Австралии, он сказал: «Хоть и живем там [в Австралии], но мы русские»). Работал на металлургическом заводе в Серове (завод им. Серова) — в копровом отделе мартеновского цеха.

В 1966-м (то есть в 20 лет) Борис женился на Валентине. Мать Цзю работала в серовской больнице медсестрой. В 1969-м родился Константин, а еще через несколько лет — его младшая сестра Ольга. Когда Косте было 9 лет, отец отвел его в местную ДЮСШ — в секцию бокса, которой руководил тренер Владимир Черня.

«Мы с классом идем по мартеновскому цеху Серовского металлургического завода, — вспоминал Цзю в интервью (взято с сайта aikibujutsu.ru). — У нас экскурсия. Все кругом шумит, скрежещет, снуют люди, сыплются искры раскаленного металла... Вдруг сквозь грохот слышу: «Привет, Костя!» С недоумением вглядываюсь в чумазого, в грязном комбинезоне дядьку. И только по улыбке узнаю: отец! Он смеется: «Что ж ты родного батьку не признал?!» Отец всю жизнь слесарил на этом заводе. На смену уходил в полшестого утра. Мать много лет проработала медсестрой в здешней больнице. Была одной из лучших, уколы делала как никто.

Родители очень хотели для нас с сестренкой другой жизни. Но как этого добиться? Для начала отец решил, что я, самый маленький и худой в классе (в девять лет весил двадцать пять килограммов!), должен стать сильным, и отвел в секцию бокса. Он тоже когда-то пробовал боксировать, у меня дома есть фотография, на которой отец замер в эффектной стойке, глядя в камеру взором победителя. Он умел держать удар, но его карьера закончилась после четвертого боя: надо было кормить семью. Отец надеялся, что мне повезет больше...

Сидя сегодня на террасе своего австралийского дома и слушая нескончаемый шум океана, я думаю, что мне действительно повезло... с отцом. У него не было времени возиться со мной, он простой человек, но основные понятия сумел объяснить весьма доходчиво. «Никогда не ври, — говорил он. — Пойми, все совершают ошибки, но нужно иметь мужество признаться в них. Ложь лишь кажется спасением, на самом деле это тупик. Что бы в твоей жизни ни случилось, всегда можешь прийти ко мне и рассчитывать на помощь. Главное — говори правду». Эти детские уроки я усвоил на всю жизнь. Они помогли пройти мимо многих соблазнов и выстоять там, где другие ломались. Потому что я никогда не врал, и в первую очередь самому себе..."

(Скрин 1). Борис Цзю с сыном Костей. Источник: aikibujutsu.ru

В 1991 году 22-летний Константин Цзю выиграл чемпионат мира, который проходил в Австралии. Австралийцы предложили ему контракт, и в январе 1992-го Цзю вместе с 19-летней женой Натальей прилетел в Сидней — чтобы там работать и жить. Там, в Австралии, у них родились трое детей — Тимофей (1994 год), Никита (1998) и Анастасия (2002). Через некоторое время Цзю перевез в Сидней отца, мать, сестру Ольгу с ее семьей. Они живут в Австралии и сейчас, в отличие от Цзю, который уже давно обосновался в Москве (с Натальей они развелись в 2013-м).

В Сети есть лишь одно интервью Бориса Цзю — Yоutube-каналу EnergyLifeNL (к сожалению, очень короткое), которое он вместе с сыном дал в 2015 году. Речь там шла о воспитании Константина как спортсмена.

«Занимался ли я боксом? Я занимался всем, — сказал Борис Тимофеевич. — В то время... Улица плюс все остальное. С теперешним умом я бы, конечно, не так занимался. Но жизнь заставляла... В профессиональном боксе я пытался быть у Кости как фитнес-тренер. Я был его сопровождающим во всех тренировках, во всех встречах».

«Папа у меня в тылу, — отметил в свою очередь Константин. — Мой тыл держал. Я знал, что за моей спиной ни один червяк не пролезет! Моя спина всегда закрыта. Думаю, это самое главное — чувствовать, что если папа сзади, то ни один предатель с ножом ко мне не подберется!»

Костя подчеркнул: отец регулярно вел дневник его тренировок. «Записывал все, что мы сделали, — сказал он. — Анализ количества раундов, количества времени, потраченного на массажи. Здорово, что моих детей и своих внуков он мучает так же. «Так, Никита, ты, по-моему, сегодня мало тренировался. Ну-ка, вперед!»

Никите Цзю сейчас 22. Он занимался боксом, но профессионалом, похоже, не станет. Во всяком случае, в его Instagram бокс отсутствует, зато присутствуют путешествия. Ну а Тим Цзю идет к титулу чемпиона мира, в чем ему помогает дед. Борис Тимофеевич, как и во времена боксерской карьеры сына, усердно ведет дневник тренировок, куда записывает самую разную информацию. По словам Тима, он консультируется с дедом три-четыре раза в день.

Другие важные участники команды Тима Цзю — тренер Игорь Голубев (его дядя), менеджер Глен Дженнингс и, конечно же, мама Наталья.

«Я умел бить кулаком еще до того, как научился ходить, бокс у меня в крови, — заявил Тим AAP. — В зале отца я с раннего возраста. Помню, как он делал бой с тенью, спарринговался. Все всегда было очень серьезно — в зале стояла тишина. Мало кому туда разрешалось входить. Пока отец был сосредоточен на боксе, нас с братом и сестрой воспитывала мама. Она нас вырастила. Она всегда рядом и не пропустила ни одного моего боя — ее всегда можно услышать в зале».

Константин Цзю рассказал News Corp, что поддерживает отношения с сыном, но общается с ним не каждый день. «Не могу сказать, что мы болтаем каждый божий день, но мы отец и сын. Мы общаемся по WhatsApp. Я люблю его. Я такой гордый отец, и я всегда буду гордиться Тимом», — сказал бывший абсолютный чемпион мира. С Натальей же у Кости разлад, она не раз говорила о том, что в жизни их детей он принимал и принимает минимальное участие. Однако Тим действительно на связи с отцом. Сразу после победы над Морганом он сказал во флеш-интервью: «Папа, как тебе, все нормально?» Цзю в это время находился в студии «Матч ТВ», где смотрел бой в прямом эфире. Он не отводил взгляда от экрана, смакуя повторы нокаута.

Константин хочет, чтобы Тим провел бой в России. Хочет этого и Тим. «Биться в России всегда было моей мечтой, потому что я русский, — сказал он APP. — Я родился в Австралии, но я русский, поэтому я хотел бы когда-нибудь выступить в России».

Генсек Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что федерация готова организовать Тиму Цзю бой в России. Вряд ли это сделать просто, но, кажется, шансов на осуществление мечты Тима все-таки стало больше. Если три поколения Цзю воссоединятся на одном боксерском вечере — это будет как минимум трогательно.