Странные бои в Москве. Боксер оказался в нокауте после удара в локоть, а потом улыбнулся

Его побил 24-летний гендиректор нефтяной компании.

20 марта в Москве на арене «Мегаспорт» прошел большой вечер профессионального бокса, к которому было приковано большое внимание. В главном событии WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев сразился против немца Адама Дайнеса. Для 36-летнего Бетербиева это был первый профессиональный бой на территории России. Организаторы ивента — промоутерская компания Top Rank БобА АрумА и Hriunov Promotions Владимира Хрюнова. Для американских зрителей прямая трансляция шоу из Москвы велась на ESPN.

Главное событие, которого все так ждали, получилось довольно успешным. Несмотря на статус полного андердога, Дайнес оказался стойким парнем. Развязка наступила только в 10-м раунде, когда немец оказался в нокдауне, а его тренер выбросил полотенце.

Не менее интересным получилось со-главное событие, в котором россиянин Павел Силягин уверенно одолел узбека Азизбека Абдугафорова единогласным решением судей, отобрав у него пояс по версии WBC Silver во втором среднем весе. Зато у зрителей остались вопросы минимум к трем боям андеркарда. Они получились странными.

Вот, например, поединок средневесов — россиянина Рахмана Ахметханова и Артема Карпеца (украинец, представляющий Польшу).

Немного об уровне боксеров: Карпец — 37-летний спортсмен с рекордом 21-16, для которого прошедшая встреча стала шестнадцатым поражением в карьере. 24-летний Ахметханов же дебютировал на профессиональном ринге. В прошлом дрался на любительском уровне, а также много выступал по борьбе. На его с братом Рохимом сайте указано, что Рахман учится во МГИМО, а также работает гендиректором нефтяной компании.

В стартовой пятиминутке Ахметханов работал первым номером — и казалось, что украинец совсем не против такого положения вещей. Во втором раунде наступила развязка — чеченский боксер нанес удар в область печени соперника, после чего сразу раздался крик боли. Карпец поединок продолжить не смог. Все бы ничего, но на повторе видно, что удар пришелся точно в блок. Более того, после остановки боя украинец в какой-то момент улыбнулся, никакой гримасы боли на его лице уже не было.

Сомнительным получился бой Александра Беспутина, впервые выступившего в России. Изначально 29-летний непобежденный боксер готовился к аргентинцу Максимилиано Рикардо Верону, однако тот сдал положительный тест на ковид, и ему на замену на очень коротком уведомлении вышел 43-летний украинец Виктор Плотников.

Итогом стала легкая победа Беспутина в связи с тем, что рефери остановил бой после второго раунда, в котором российский боксер явно превосходил украинского коллегу в скорости, точности и количестве нанесенных ударов. При это никакого избиения не было — Плотников выглядел боксером, кто вполне в состоянии продолжить бой.

Besputin — Plotnikov. Best moments pic.twitter.com/S9vKuYTWJf — Islam Babadzhanov (@babadzhanov07) March 21, 2021

Besputin — Plotnikov. Stoppage after the second round pic.twitter.com/jQzqqr5pp4 — Islam Babadzhanov (@babadzhanov07) March 21, 2021

Еще один удручающий бой — между перспективным полусредневесом Харитоном Агрбой (5-0) и Альбером Рохасом (13-4-2) из Венесуэлы. У Агрбы соперник сменился за день до боя. Бой завершился в конце второго раунда, когда рефери понял, что нужно прекращать одностороннее избиение южноамериканца, который по непонятным причинам опускал руки и еле двигался по рингу. Такая победа никакой ценности для, безусловно, талантливого Агрбы не представляет.

На пресс-конференции Владимир Хрюнов принес извинения.

«Я, честное слово, хочу извиниться перед вами всеми за андеркард, — сказал промоутер. — И замечания принимаю и как промоутер. Было собрано какое-то количество боев, когда я включился. Но все равно это бокс. Мужественные люди выходили в ринг».