Тим Цзю меняет реальность. На этот раз он убрал соперника уже в первом раунде

Обозреватель «СЭ» — об очередной победе сына Кости Цзю. В среду Тим нокаутировал Боуина Моргана.

Тим Цзю

Возраст: 26 лет. Страна: Австралия. Весовая категория: до 69,85 кг. Победы: 17 (13 — КО). Поражения: 0. Ничьи: 0.

Боуин Морган

Возраст: 31 год. Страна: Новая Зеландия. Весовая категория: до 69,85 кг. Победы: 21 (11 — КО). Поражения: 2. Ничьи: 0.

Строго говоря, Тим Цзю и не должен был бы драться сегодня с Боуином Морганом. Цзю — без поражений, фактически уже претендент на пояс. Следующий в очереди на бразильца Патрика Тейшейру, который владеет титулом WBO. И, по-хорошему, мог бы уже с ним драться, но тот еще должен защитить пояс против Брайана Кастаньо, но коронавирус, пандемия, бой не состоялся — как и вообще уйма других боев.

Качнул с правой, отправил в нокаут, а потом передал привет бате на русском ?



Младший Цзю эффектно защитил титул WBO Global. Так держать, Тимоха ? pic.twitter.com/RlgQUED6h9 — Матч ТВ (@MatchTV) December 16, 2020

Команда Цзю тогда начала искать альтернативные варианты, они не хотели ждать, тем более после победы над Джеффом Хорном, когда о нем начали говорить всерьез — и уже за пределами Австралии. Хорн стал не просто проверкой, удостоверением качества, если ты можешь побеждать опытных и довольно грязных боксеров, то с крепкими, но не выдающимися в отдельных компонентах должен справляться легко. Ну, так казалось. Но легко в понимании команды боксера и широкой публики — это не напрягаясь, не форсируя, пройдя всю дистанцию и выигрывая каждый раунд, ну или завершив бой досрочно к середине.

Но Боуин не такой уж крупный, не слишком жесткий, новозеландец не прессингует и, похоже, когда на него оказывается давление и его лишают пространства — он задумывается и берет паузу. А пауза — это то, чего не могло и не должно было быть в бою с Костей Цзю, и не рекомендуется ее брать с Тимофеем. Возможно, это был результат короткого хука в область печени. Или когда Боуин по образцу Хорна пошел в ближний бой, его встретила короткая серия ударов, и он сначала просто не поймал Тима, а затем уже оказался в клинче. Откуда его достаточно бесцеремонно вышвырнули.

Tim Tszyu way to sharp for Kiwi Bowyn Morgan, wins with devastating first-round knockout https://t.co/3IQAyn6kdE pic.twitter.com/0LG0AxAHJW — The Press Newsroom (@PressNewsroom) December 16, 2020

Тим за последние пару лет стал экономичным и расчетливым в передвижениях, более взрывным в ударах, и к сегодняшнему Цзю Боуин Морган был не готов. Хук, который отправил его на пол, застал новозеландца в слегка разбалансированном положении, при этом Тим успел подойти, четко выбрал позицию и ударил. И совершенно безжалостно добил. Судя по движению левой руки, Цзю заставил поверить соперника в то, что пойдет левый хук — и швырнул бомбу справа. Или собирался сбить защиту, чтобы попасть следующим ударом, но это уже не понадобилось.

К сожалению, бой не продлился и раунда, поэтому оценивать Цзю мы можем только вот такими догадками, делая многозначительные выводы из маленьких деталей. Предположить, как сложился бы его поединок с чемпионом WBO Тейшейрой или владеющим поясами WBC, IBF и WBA Джермеллом Чарло, мы не можем, можно только гадать, исходя из оптимизма. Ну и с тем же успехом мечтать, возможно, о поединке с Мэнни Пакиао. Но, в общем, за это все и любят бокс — за то, что он дарит всем мечты... А реальность может быть очень суровой.

Бокс и мечты — они как циклогексан, который почти одновременно замерзает, плавится, переходит в газообразное состояние — и снова замерзает. При определенных давлении и температуре с ним все это происходит одновременно. Так же и с нашими ожиданиями от боев. И самое прекрасное — это наблюдать, как боец идет к своей цели и мечте. Возможно, ему не удастся, он не дойдет всего чуть-чуть, но этот момент в его карьере тоже может стать великим. Ради этого мы и будем следить за Тимом Цзю, одни в надежде, что у него получится, другие — что нет.