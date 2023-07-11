Фьюри против Нганну, супербой чемпиона WBC и экс-чемпиона UFC: основная информация

Самое главное о поединке.

Когда и где пройдет бой Тайсона Фьюри с Нганну?

Поединок Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну состоится 28 октября. Бой пройдет в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Во сколько начинается и где смотреть трансляцию боя Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну?

Пока неизвестно, во сколько начнется турнир, в главном событии которого встретятся Фьюьри и Нганну, но время в Саудовской Аравии совпадает с московским, поэтому следует ожидать, что боксерский вечер начнется ориентировочно в 21.00 или 22.00.

Мнение аналитиков о бое Фьюри — Нганну

Букмекеры считают Тайсона Фьюри серьезным фаворитом в поединке с Фрэнсисом Нганну. На победу Цыганского Короля предлагается коэффициент 1,2, а на успех бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе — 4,5.

Мнение фанатов о бое Фьюри — Нганну

«Хату на Фьюри», — написал пользователь Ваня.

«Выйдут просто побоксировать ради бабок», — считает юзер Jensen Ackles.

«Фьюри тип серьезный, с Нганну он церемониться не будет», — уверен Vector.

«Нганну в любом случае упадет в нокаут, но, думаю, не раньше четвертого раунда», — полагает пользователь «На спорте с Монто».

«Нгану рубанет», — в противовес утверждает Алексей Акименко.

Тайсон Фьюри. Фото Global Look Press

Мнение Григория Дрозда о бое Фьюри — Нганну

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд уверен, что конкуренции в этом поединке ждать не стоит.

«Тайсон Фьюри выбрал коммерческий бой, как в свое время Флойд Мейвезер, — сказал Дрозд в интервью Meta MMA. — Это интересный поединок, который объединит поклонников двух видов спорта: бокса и ММА, и соберет хорошие просмотры. Бойцы получат большие гонорары. Что касается спорта, то конкуренции там нет. Тайсон Фьюри — номер один в тяжелом весе профессионального бокса. Нганну — большой парень и может ударить, но у него ничего не получится, потому что бокс — это не ММА. Скорее всего, бой будет выставочным, но, думаю, что они будут драться по-настоящему. Им же не шестой десяток идет, как Рою Джонсу и Майку Тайсону. Тогда они реально не били друг друга. Бой Фьюри — Нганну — это не про бокс, это чисто коммерческая история и заработок денег».

История противостояния Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну

Фрэнсис Нганну покинул UFC после истечения контракта с организацией, чтобы попробовать силы в боксе и заработать несравнимые с ММА деньги. Камерунец и Фьюри неоднократно задевали друг друга в соцсетях, намекая на поединок. Они даже встретились на боксерском вечере, в главном событии которого Тайсон победил Диллиана Уайта. Большинство болельщиков и экспертов до последнего не верили в противостояние, ведь параллельно Фьюри раскручивал бой против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира, а Нганну подписал контракт с PFL.

Краткая биография Тайсона Фьюри

Тайсон Фьюри родился 12 августа 1988 года в Уайтеншо, Великобритания. Отец Тайсона, Джон Фьюри, занимался боксом и был большим поклонником Майка Тайсона, поэтому он назвал сына в честь американского боксера. Дядя Цыганского Короля, Питер Фьюри, является его тренером. В любительской карьере Фьюри провел 35 поединков, выиграл 31 из них, 26 — нокаутом. Также потерпел четыре поражения.

Тайсон Фьюри. Фото Global Look Press

Физические данные Тайсона Фьюри

Рост Тайсона Фьюри — 205 сантиметров, вес перед последним поединком — 121,9 килограмма, размах рук — 216 см.

Краткая биография Фрэнсиса Нганну

Фрэнсис Нганну родился 5 сентября 1986 года в деревне Батье, Камерун. Нганну жил в бедности и не мог получить образование. В 10 лет он начал работать на песчаном карьере, а только в 22 стал заниматься боксом. В возрасте 26 лет Нганну отправился в Париж, где хотел начать боксерскую карьеру, но познакомился с тренером Фернаном Лопесом, который увидел потенциал в ММА и убедил Нганну попробовать себя в этом виде единоборств.

Физические данные Фрэнсиса Нганну

Рост Нганну — 193 сантиметра, вес перед последним поединком — 116,6 килограмма, размах рук — 211 см.

Гонорары боя Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну

Сколько заработает Тайсон Фьюри

Официальный гонорар Тайсона Фьюри за поединок с Фрэнсисом Нганну пока не раскрывался, но глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что Тайсон заработает 40 миллионов долларов.

Сколько заработает Фрэнсис Нганну

Как и в случае с Фьюри, точных сумм о гонораре Нганну нет. Но ранее менеджер Али Абдель-Азиз в переписке, опубликованной главой Hardcore Анатолием Сульяновым, сообщал, что за бой по боксу Нганну хочет 30 млн долларов.

Тайсон Фьюри. Фото Global Look Press

История выступлений Тайсона Фьюри

Профессиональный рекорд Тайсона Фьюри в боксе — 33 победы, одна ничья, ни одного поражения. 24 боя Тайсон завершил досрочно.

Спортивная карьера Тайсона Фьюри

Профессиональная карьера Тайсона Фьюри началась в декабре 2008 года, когда он техническим нокаутом в первом раунде одолел Белу Гьонгьоси. Первый титул Тайсон завоевал в восьмом поединке, когда после победы над Джоном Макдермоттом надел на талию пояс организации BBBofC English.

В 19-м профессиональном бою Фьюри завоевал временный пояс WBO Inter-Continental в поединке с Винни Маддалоне, а в 25-м поединке сразился с Владимиром Кличко, победил украинца и стал обладателем титулов чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO. Единственная ничья в карьере у Фьюри случилась в первом поединке из трех против Деонтея Уайлдера. Позже Тайсон дважды побеждал нокаутом.

Фрэнсис Нганну. Фото Global Look Press

История выступлений Фрэнсиса Нганну

Профессиональный рекорд Нганну в ММА — 17 побед и три поражения. 16 поединков камерунец завершил нокаутом.

Спортивная карьера Фрэнсиса Нганну

Карьера Нганну в профессиональных ММА началась в ноябре 2013 года. Впервые Фрэнсис проиграл уже во втором поединке, когда уступил Зумане Сиссе единогласным решением судей. В седьмом по счету бою в профи Нганну дебютировал в UFC. После шести подряд досрочных побед он дважды уступил решениями — Стипе Миочичу в бою за пояс и Деррику Льюису. Затем Фрэнсис выдал серию из четырех нокаутов подряд в первом раунде, благодаря чему получил реванш с Миочичем, которого вырубил во второй пятиминутке. Первую и единственную защиту провел против Сириля Гана, забрав победу единогласным решением судей.

Результат предыдущего боя Тайсона Фьюри

3 декабря 2022 года состоялся поединок Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры за пояс WBC в тяжелом весе. Цыганский Король выиграл бой техническим нокаутом в десятом раунде.

Результат предыдущего боя Фрэнсиса Нганну

Последний поединок Нганну выиграл у француза Сириля Гана в поединке за пояс UFC в тяжелом дивизионе. Фрэнсис победил единогласным решением судей — 48:47, 49:46, 49:46.

Когда будет следующий бой Тайсона Фьюри?

Следующий бой Фьюри еще не анонсирован. Не исключено, что в случае победы Фьюри над Нганну и победы Усика над Дюбуа промоутеры попробуют еще раз организовать бой британца и украинца.

Фрэнсис Нганну. Фото Global Look Press

Когда будет следующий бой Фрэнсиса Нганну?

Пока неизвестно, кто станет следующим соперником Нганну. Планируется, что после поединка с Фьюри он выступит по правилам ММА в лиге PFL, но бой состоится только в 2024 году.

Какой рейтинг Тайсона Фьюри сейчас?

Фьюри занимает первое место в рейтинге боксеров тяжелого веса по версии BoxRec. В рейтинге вне весовых категорий Тайсон также лидирует.

Какой рейтинг Фрэнсиса Нганну сейчас?

Нганну занимает 12-е место в рейтинге бойцов ММА тяжелого веса по версии Tapology. В рейтинге вне весовых категорий Фрэнсис занимает 36-ю строчку.