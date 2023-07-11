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Заработала 75 тысяч долларов после ареста за воровство. Как легендарная Корбут провела бой против американской телезвезды

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Ольга Корбут
Ольга Корбут.
Фото Getty Images
Олимпийская чемпионка выступала в поп-боксе, когда Джейку Полу было пять лет.

Одна из самых востребованных сфер в современных единоборствах — поп-бокс, который пришел вслед за поп-ММА. В поп-боксе в ринг выходят не всегда профессиональные бойцы — это могут быть знаменитости из мира политики, музыки, кино или других видов спорта. Главная звезда поп-бокса последних пяти лет — блогер Джейк Пол, который победил нескольких бывших чемпионов UFC. Может показаться, что все началось именно с Пола, но на самом деле такие поединки проводились больше 40 лет назад. Например, выставочные бои против американских футболистов и хоккеистов проводил Мухаммад Али.

А в 2002 году в ринг вышла четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут. Советская гимнастка сошлась в поединке с Дарвой Конгер, победительницей реалити-шоу «Кто хочет выйти замуж за мультимиллионера?». Поединок проводился в рамках шоу Celebrity Boxing — две недели подряд на телеканале FOX показывали несколько поединков звезд. Шоу получилось настолько плохим, что в конце 2002-го журнал TV Guide поставил трансляцию этого боксерского шоу на шестое место в списке 50 худших ТВ-шоу всех времен.

В первой серии телеведущий Дэнни Бонадьюс заставил сдаться актера Барри Уильямса, рэпер Vanilla Ice с Танком Эбботом в углу единогласно проиграл актеру Тодду Бриджесу, а фигуристка Тоня Хардинг техническим нокаутом одолела госслужащую Полу Джонс, прославившуюся благодаря обвинениям в домогательствах в адрес Билла Клинтона.

Корбут появилась во втором эпизоде. И компания у нее была невероятно странной. Помимо поединка легенды спортивной гимнастики зрители увидели бои комика Дастина Даймонда, который нокаутировал актера Рона Палильо, баскетболиста Мануте Бола, который решением перебоксировал игрока в американский футбол Уильяма Перри, а также обвиненного в связи с несовершеннолетней Джоуи Буттафуоко, который решением большинства победил женщину-рестлера и порноактрису Джоани Чайну Лорер.

Корбут — легендарная спортсменка, которая прошла тяжелейший жизненный путь. В 1988 году в автобиографии «Жила-была девочка» Ольга рассказала, что тренер Ренальд Кныш изнасиловал ее. Спустя 30 лет в шоу «Пусть говорят» Корбут озвучила обвинения еще раз, и после этого об аналогичных инцидентах сообщили другие гимнастки, которые тренировались под руководством Кныша.

Ольга Корбут
Ольга Корбут.
Фото Getty Images

Подобные события не могли не повлиять на психику женщины, что вылилось в странное поведение. За несколько месяцев до того самого боя против звезды реалити-шоу Корбут арестовали за кражу в магазине на сумму в 19 долларов. Согласно полицейскому протоколу, гимнастка пыталась украсть сыр, шоколадный сироп, инжир, смесь приправ и пачку черного чая с бергамотом из мини-маркета Publix в маленьком городке Норкросс.

Корбут отвергала обвинения и говорила, что все это недоразумение, якобы она просто забыла кошелек в машине и пошла вместе с тележкой с продуктами к автомобилю. В этот момент ее остановили сотрудники службы охраны. Они утверждают, что поймали гимнастку, когда та начала перекладывать продукты из тележки в свою сумку. Женщину задержали, после чего по решению суда освободили под залог в 600 долларов.

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Возможно, именно эта история с кражей натолкнула организаторов предложить Корбут участие в шоу, потому что уже тогда все подобные поединки старались делать с участием скандальных личностей. Например, соперница Ольги известна не просто победой в реалити-шоу, где главная цель — выйти замуж за миллионера. Сообщалось, что уже на следующий день Дарва Конгер от этого самого богача сбежала.

Дарва Конгер
Дарва Конгер.
Фото скриншот из видео

Можно было предположить, что у Корбут, которой к тому моменту было 47 лет, будет преимущество в выносливости из-за спортивного прошлого, но ее соперница оказалась не такой простой, как ожидалось, несмотря на легкомысленный род деятельности. 36-летняя Конгер была не только существенно моложе, но еще и имела десятилетний опыт службы в Военно-воздушных силах США. Букмекеры же верили в Корбут. За пару дней до шоу на нее принимали ставки в пропорции 1 к 10.

Американка имела преимущество и в габаритах: она оказалась на 13 сантиметров выше (165 см против 152 см) и размах рук у нее был на 7 сантиметров больше (170 см против 163 см), чем у Корбут. Весила Конгер тоже побольше — 51,7 кило против 46,7 кг. Ринг-анонсером на поединке работал не кто-то, а сам Майкл Баффер, который при объявлении назвал Корбут одной из самых совершенных спортсменок в мире. Фанаты на трибунах развернули от руки нарисованные плакаты — одни поддерживали гимнастку, другие топили за звезду телевидения.

Перед боем Конгер была уверена в себе как раз благодаря габаритам: «Не думаю, что она меня нокаутирует — как она планирует дотянуться до моей головы?» Корбут ее размеры и возраст не смущали: «Если я маленькая, я не могу драться? Не думаю. Мое лицо изменилось, но не тело. В той же форме я была в 1976-м. Если она жестко меня ударит, я ударю в ответ».

Женщины бились в шлемах, и Корбут откровенно уступала сопернице, которая благодаря физическим данным попадала намного чаще. В перерыве к углу ринга, где обмахивали полотенцем Ольгу, пробрался ее муж Алексей, который попытался дать супруге какие-то наставления. Вероятно, следуя этим наставлениям, Корбут набросилась на соперницу и нанесла несколько размашистых ударов, которыми не удивила Конгер. Дамы рубились три 60-секундных раунда, после которых победу единогласным решением судей отдали Дарве — 30:27, 30:27, 30:27.

Когда поединок завершился и Корбут сняла шлем, было видно, как тяжело ей дались эти несколько минут. При этом олимпийская чемпионка продолжала улыбаться, потому что знала, что с окончанием боя камеры не выключаются. Сообщалось, что за выход на поединок обе девушки заработали по 75 тысяч долларов, а телевизионная аудитория шоу составила 20 миллионов человек.

Джейк Пол
UFC
ММА
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