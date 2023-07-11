Заработала 75 тысяч долларов после ареста за воровство. Как легендарная Корбут провела бой против американской телезвезды

Олимпийская чемпионка выступала в поп-боксе, когда Джейку Полу было пять лет.

Одна из самых востребованных сфер в современных единоборствах — поп-бокс, который пришел вслед за поп-ММА. В поп-боксе в ринг выходят не всегда профессиональные бойцы — это могут быть знаменитости из мира политики, музыки, кино или других видов спорта. Главная звезда поп-бокса последних пяти лет — блогер Джейк Пол, который победил нескольких бывших чемпионов UFC. Может показаться, что все началось именно с Пола, но на самом деле такие поединки проводились больше 40 лет назад. Например, выставочные бои против американских футболистов и хоккеистов проводил Мухаммад Али.

А в 2002 году в ринг вышла четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут. Советская гимнастка сошлась в поединке с Дарвой Конгер, победительницей реалити-шоу «Кто хочет выйти замуж за мультимиллионера?». Поединок проводился в рамках шоу Celebrity Boxing — две недели подряд на телеканале FOX показывали несколько поединков звезд. Шоу получилось настолько плохим, что в конце 2002-го журнал TV Guide поставил трансляцию этого боксерского шоу на шестое место в списке 50 худших ТВ-шоу всех времен.

В первой серии телеведущий Дэнни Бонадьюс заставил сдаться актера Барри Уильямса, рэпер Vanilla Ice с Танком Эбботом в углу единогласно проиграл актеру Тодду Бриджесу, а фигуристка Тоня Хардинг техническим нокаутом одолела госслужащую Полу Джонс, прославившуюся благодаря обвинениям в домогательствах в адрес Билла Клинтона.

Корбут появилась во втором эпизоде. И компания у нее была невероятно странной. Помимо поединка легенды спортивной гимнастики зрители увидели бои комика Дастина Даймонда, который нокаутировал актера Рона Палильо, баскетболиста Мануте Бола, который решением перебоксировал игрока в американский футбол Уильяма Перри, а также обвиненного в связи с несовершеннолетней Джоуи Буттафуоко, который решением большинства победил женщину-рестлера и порноактрису Джоани Чайну Лорер.

Корбут — легендарная спортсменка, которая прошла тяжелейший жизненный путь. В 1988 году в автобиографии «Жила-была девочка» Ольга рассказала, что тренер Ренальд Кныш изнасиловал ее. Спустя 30 лет в шоу «Пусть говорят» Корбут озвучила обвинения еще раз, и после этого об аналогичных инцидентах сообщили другие гимнастки, которые тренировались под руководством Кныша.

Ольга Корбут. Фото Getty Images

Подобные события не могли не повлиять на психику женщины, что вылилось в странное поведение. За несколько месяцев до того самого боя против звезды реалити-шоу Корбут арестовали за кражу в магазине на сумму в 19 долларов. Согласно полицейскому протоколу, гимнастка пыталась украсть сыр, шоколадный сироп, инжир, смесь приправ и пачку черного чая с бергамотом из мини-маркета Publix в маленьком городке Норкросс.

Корбут отвергала обвинения и говорила, что все это недоразумение, якобы она просто забыла кошелек в машине и пошла вместе с тележкой с продуктами к автомобилю. В этот момент ее остановили сотрудники службы охраны. Они утверждают, что поймали гимнастку, когда та начала перекладывать продукты из тележки в свою сумку. Женщину задержали, после чего по решению суда освободили под залог в 600 долларов.

Возможно, именно эта история с кражей натолкнула организаторов предложить Корбут участие в шоу, потому что уже тогда все подобные поединки старались делать с участием скандальных личностей. Например, соперница Ольги известна не просто победой в реалити-шоу, где главная цель — выйти замуж за миллионера. Сообщалось, что уже на следующий день Дарва Конгер от этого самого богача сбежала.

Дарва Конгер. Фото скриншот из видео

Можно было предположить, что у Корбут, которой к тому моменту было 47 лет, будет преимущество в выносливости из-за спортивного прошлого, но ее соперница оказалась не такой простой, как ожидалось, несмотря на легкомысленный род деятельности. 36-летняя Конгер была не только существенно моложе, но еще и имела десятилетний опыт службы в Военно-воздушных силах США. Букмекеры же верили в Корбут. За пару дней до шоу на нее принимали ставки в пропорции 1 к 10.

Американка имела преимущество и в габаритах: она оказалась на 13 сантиметров выше (165 см против 152 см) и размах рук у нее был на 7 сантиметров больше (170 см против 163 см), чем у Корбут. Весила Конгер тоже побольше — 51,7 кило против 46,7 кг. Ринг-анонсером на поединке работал не кто-то, а сам Майкл Баффер, который при объявлении назвал Корбут одной из самых совершенных спортсменок в мире. Фанаты на трибунах развернули от руки нарисованные плакаты — одни поддерживали гимнастку, другие топили за звезду телевидения.

Перед боем Конгер была уверена в себе как раз благодаря габаритам: «Не думаю, что она меня нокаутирует — как она планирует дотянуться до моей головы?» Корбут ее размеры и возраст не смущали: «Если я маленькая, я не могу драться? Не думаю. Мое лицо изменилось, но не тело. В той же форме я была в 1976-м. Если она жестко меня ударит, я ударю в ответ».

Женщины бились в шлемах, и Корбут откровенно уступала сопернице, которая благодаря физическим данным попадала намного чаще. В перерыве к углу ринга, где обмахивали полотенцем Ольгу, пробрался ее муж Алексей, который попытался дать супруге какие-то наставления. Вероятно, следуя этим наставлениям, Корбут набросилась на соперницу и нанесла несколько размашистых ударов, которыми не удивила Конгер. Дамы рубились три 60-секундных раунда, после которых победу единогласным решением судей отдали Дарве — 30:27, 30:27, 30:27.

Когда поединок завершился и Корбут сняла шлем, было видно, как тяжело ей дались эти несколько минут. При этом олимпийская чемпионка продолжала улыбаться, потому что знала, что с окончанием боя камеры не выключаются. Сообщалось, что за выход на поединок обе девушки заработали по 75 тысяч долларов, а телевизионная аудитория шоу составила 20 миллионов человек.