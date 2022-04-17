Законы кармы. Бутаев проигрывает, Спенс объединяет титулы

Шоу в Техасе завершилось. Раджаб Бутаев потерял пояс чемпиона WBA, а Эррол Спенс и Йорденис Угас определили нового объединенного чемпиона в полусреднем весе.

Я верю в боксерскую карму и законы справедливости в ринге и рядом с ним. Не в том смысле, что соперника надо уважать, тренера — слушать, а менеджеру и агенту — своевременно платить комиссионные. Это все очевидные вещи. Но есть еще более очевидная штука — если ты ведешь бой глупо, прямолинейно и даешь сопернику слишком много возможностей, то определенно будешь наказан. Именно это и произошло с Раджабом Бутаевым и Йорденисом Угасом.

Бутаев — Станионис

Раджаб мог стать следующим в очередь на пояса Угаса и Спенса, но решил, что переедет Эймантаса Станиониса, не меняя тактику и план на бой. Проедется катком по сопернику, который 13-0 (Бутаев был 14-0) всего-то на год младше, чемпион Европы и участник Олимпиады. Да, пожалуй, ничего особенного. Но литовский боксер уже с первого раунда показал, что меньший рост и длина рук не мешают ему прошивать блок длинным и быстрым джебом, и примерно в тот момент Бутаев решил, что боксировать вблизи ему будет комфортнее, чем изобретать что-то с дистанции. Вот это решение и стоило ему боя.

Притом что я не считаю счет 116-111 117-110 у двух судей в пользу Станиониса справедливым. Это значит, что Бутаев выиграл 3 и 4 раунда на их карточках. Третий судья отдал россиянину больше половины боя — 113-114. Реально все раунды были очень близкими. Считать можно куда угодно. Минус снятие балла за то, что Бутаев давил на шею соперника вблизи, продолжая бить. И он определенно не выиграл концовку боя.

То есть он думал, наверное, что все сложится как в любителях, где литовец Бутаеву проигрывал, но оказалось, что серийная работа вблизи у Станиониса получается не хуже, да и функциональная готовность на уровне. Как минимум 2/3 боя было у Раджаба, чтобы оценить оппонента и сменить дистанцию, направление атак и вообще стиль ведения боя, как тогда против Беспутина, кстати. Там бой складывался иначе, соперник провел его в движении и контратаках, но Бутаев все так же не мог или не хотел перестраиваться. Результат обнулили тогда после вскрытия допинг-проб, но выводов сделано не было.

В какой-то момент Раджаб сменил стойку, встал в левшу, но это тоже предсказуемо не сработало, так как он все так же стоял на прежней дистанции и бил с тем же ритмом и к тому же не делал никаких попыток убраться после своей атаки.

Промоутер Станиониса Ричард Шефер сидел чуть сзади стола супервайзера и знал, что происходит на карточках судей. А вот Ноэль Диас, тренер Бутаева — нет. И его комментарии «Раджаб поднажми — он почти без сил!», во-первых, мало помогали, а во-вторых, были полнейшей чушью. Как и чем планировал он выигрывать бой — я так и не понял.

Гамбоа — Крус и между двух огней

«Питбуль» Айзек Крус привлек внимание многих после того, как выстоял под ударами «Танка» Джервонты Дэвиса. Ему дали в соперники кубинского ветерана Юриоркиса Гамбоа, и Крус за 5 раундов его отправил на пол 4 раза. Третье поражение подряд для кубинца, и в его 40 лет это практически уже конец. Внушительную группу кубинцев на стадионе его поражение не особенно тронуло, они ждали бой Йордениса Угаса, поэтому драку попытались затеять Джермол Чарло и Дэвид Бенавидес. Видимо, решали, кто больше достоин боя против Сауля Альвареса. Разняли их довольно быстро.

Спенс — Угас

Стадион, который был совсем пустым на момент боя Бутаев — Станионис, был уже весь заполнен. В Техасе любят Спенса, ходят на его бои. Он получил в соперники человека с репутацией, чья карьера на ходу — так, по крайней мере, выглядело все до начала поединка. И он должен был быть равным. Дело было даже не в том, что Йорденис Угас выглядел как звезда и победил перед этим Мэнни Пакьяо. Я правда не ожидал, что после аварии, операции на глазах и паузы почти в полтора года с последнего боя Эррол Спенс станет лучше.

И он, и Угас — крупные полусредневесы. Атлетичные, бьющие. Но большой почти всегда в наше время — осторожный, выстроенный, тактический, где довольно быстро становится ясно, чем он закончится. За что, собственно, многие бокс и не любят. Здесь же к третьему раунду были выложены уже почти все козыри. Спенс все увеличивал темп, работал над корпусом Угаса, а у кубинца в углу уже работал над его правым глазом катмен «Стич» Дюран — гематома нарастала, следы повреждений были уже с первого раунда.

Статистика по ударам после поединка покажет, насколько доминирующим фактором были удары по корпусу от Спенса. 70 точных. 40% всех силовых ударов — тоже в цель. Угас на них реагировал, отбивался, но чаще ждал момента для контратаки, спада в активности Эррола. Вот только он не уставал и не прекращал бить.

Очень высокая плотность боя была продиктована дистанцией — большую часть времени боксеры стояли на расстоянии удара согнутой рукой. Спенс создавал давление, доставал корпус, чередовал короткие хуки и апперкоты — и Угас повелся на эту игру. Решил отвечать здесь же, не двигаться от соперника, а принять размен. То есть сам лишил себя главного инструмента, который срабатывал в победных боях.

Кое-что ему удалось. Он поймал Спенса на удар снизу в шестом раунде. Тот выронил капу, начал оглядываться в ее поисках. «Дурацкая ошибка новичка», — скажет потом сам чемпион — и Угас всадил еще раз справа в голову, отбросив Эррола на канаты. Это станет его лучшим моментом в бою. Уже в седьмом раунде восстановившийся Спенс продолжит бомбардировку корпуса и головы соперника, а в восьмом раунде рефери призовет врача — изучить, что происходит с глазом кубинца. Глаз был похож на спелый фрукт, который вот-вот упадет с дерева.

Незадолго до этого Йорденис несколько раз достал соперника, но Спенс не только не показал, что ему больно или неприятно, но еще и добавил в плотности ударов в прежнем ритме. В сущности, это и деморализовало Угаса, который в моменты остановки боя оглядывался на свой угол в поисках хоть какой-то реакции, но там была только нарастающая депрессия.

В середине десятого раунда рефери Лоуренс Коул снова позвал врача. Угас таращил здоровый глаз так, будто он сейчас вывалится из орбиты, но решение уже было принято — слишком много пропущенных ударов, слишком безрассудный бой, слишком хорош Эррол Спенс.

После боя — Кроуфорд

Чемпион WBO Теренс Кроуфорд не приехал в Техас. Был увлечен рыбалкой, наверное. Но бой он смотрел и написал новому чемпиону WBC, IBF и Суперчемпиону WBA: «Поздравляю, это был отличный бой, а теперь будет настоящий. Никаких больше разговоров о том, кто чей промоутер».

Промоутер Спенса — PBC Эла Хэймона. Контракт Теренса с Top Rank Боба Арума истек в прошлом году. Да, его можно было продлить, но Теренс уверен, что из-за Боба и его сотрудников он не получил больших боев, в частности против Пакьяо, Спенса и так далее.

Арум в ответ обвиняет во всем советников Теренса.

Допустим, ему правда не сделали никакой мегафайт. Но он чемпион мира в трех весовых категориях, у которого вообще нескромные доходы:

$ 6 млн за бой с Шоном Портером;

$ 3,5 млн за Келла Брука;

$ 4 млн за Эгидиуса Каваляускаса;

$ 4,8 млн за Амира Хана;

$ 3,5 млн за Хосе Бенавидеса.

И плюс Top Rank платили еще по 50 тысяч за каждый тренировочный лагерь Кроуфорда. Когда бойцы UFC увидят эти цифры, кому-то станет физически очень плохо. И не только Нганну захочет уйти из «самой лучшей ММА-лиги в мире» в бокс. Ну или драться с Джейком Полом, например. Там как раз вакансия открыта.

Но что касается боя Спенс — Кроуфорд, он нужен сейчас, в 2022-м, пока не поздно. Не думаю, что кто-то хочет сейчас видеть защиту титулов Спенса против Эймантаса Станиониса.