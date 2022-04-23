Вечером 23 апреля Тайсон Фьюри будет бить Диллиана Уайта. Или наоборот.

Тайсон Фьюри умеет делать заголовки. И ему для этого уже не нужен никакой соперник. Собственно, Диллиан Уайт и был избавлен от необходимости что-то выдумывать применительно к промо поединка. Вот Тайсон заявляет о том, что это прощальный бой. Вот он ругается с кем-то из прессы, его спрашивают про связи с ирландскими гангстерами. Вот он обещает купить и дать билет Энтони Джошуа, даже готов позвать в свой угол, махать полотенцем. Это без трэштока и неполиткорректных заявлений, хотя он такое тоже умеет. Итог — на Уэмбли будет 94 тысячи зрителей, и даже билеты раздавать не нужно.

Король жестокости

Диллиан Уайт при этом появился только на пресс-конференции (там Фьюри его шутливо пощекотал во время фейс-ту-фейс) и взвешивании. Но люди, которые знают немного бэкграунд боя, — ждут кое-чего и от Уайта. И там тоже есть своя драма.

Во-первых, он взялся судиться с WBC, в рейтингах он торчал на первой строчке слишком долго, в особенности ущемленным себя почувствовал, когда Фьюри вел переговоры с Джошуа, и Диллиан пролетал бы мимо всех денег и обещаний. Затем, когда Тайсон решил защищать пояс против Уайта, но выторговать гонорар повыше у него не вышло. Диллиан, видимо, хотел по 100 фунтов за каждый день ожидания в качестве претендента. В итоге промоутер Фрэнк Уоррен выиграл конкурс заявок со ставкой в 41 миллион долларов, а 80% всей суммы пойдут чемпиону Тайсону Фьюри — 32,8 миллиона. Жалкие 8 миллионов — Уайту, из которых сколько-то процентов (по контракту бывает и 30%) заберет его промоутер Эдди Хирн.

В соцсетях выложили увлекательный диалог британца с Маурисио Сулейманом, главой WBC:

— Ты понимаешь, они меня поимели (Уайт). Мне пришлось потратить миллионы, чтобы быть здесь (речь, очевидно, про адвокатов).

— Но ты же здесь, ты — претендент на титул.

— Да я чуть не сошел с ума в процессе, Маурисио!

— Из-за пандемии, понимаю...

— Нет, Маурисио! Я дважды дрался во время пандемии. Дважды! Платил санкции за пояс... вы не имели права откладывать мой бой! Я должен был подраться с Деонтеем Уайлдером еще до всего этого. Давно!

— Диллиан, почему ты все время вспоминаешь о прошлом...

— Потому что это факт! ... Я тебя уважаю, уважал твоего отца, поэтому я дерусь за титул WBC. Но есть много вещей, которые нужно уладить.

— Ладно, давай я тебя обниму — я вернусь в Мексику, и мы все решим.

— Я спокоен, все хорошо. Но я собираюсь учинить там максимум насилия в бою. Иногда из-за большого боя ты сходишь с ума, но я буду спокоен — до выхода на ринг.

Максимум жестокости. Это будет нанесено на униформу Уайта, как и в боях до этого. Здесь Диллиан будто сам себя убеждает, что он тут король.

Король всех цыган

Тайсон Фьюри действительно вырос во многом благодаря Диллиану Уайту. И Кличко. И массе других высококлассных боксеров, к которым ездил на спарринги, или они приезжали к нему. Плюс генетика. Цыганская кровь и упертый характер. Его прапрапрадедушка в начале XIX века был кулачным бойцом, и все потомки — тоже. Отцу Джону Фьюри Тайсон сломал ребра в первом же спарринге. Ну и вы сами видели, как он встает из нокдаунов после ударов, которые снесли бы другому голову начисто. Вы помните, как он разожрался до свинообразного состояния, пил и употреблял наркотики, но сумел привести себя в форму и забрать титул назад.

Панчер всегда имеет шанс. Диллиан Уайт бьет, может, и не как Уайлдер, но в его боксе нет таких пробелов, как у американца. И характер... Уличные банды, похищения (похищали самого Уайта), тяжелые нокауты, но вот он здесь, на Уэмбли, пришел забрать свое.

Тайсон Фьюри. Фото Reuters

Третий король

Дэнни Кинэхан вместе с боксером Мэтью Маклином был основателем MTK Global — компании, которая вроде бы занималась менеджментом боксеров, делала шоу в ко-промоушене с топовыми промоутерами, присылала своих скаутов даже на чемпионат мира в Екатеринбурге, чтобы подписывать молодежь. Сейчас он — советник Тайсона Фьюри и был посредником в его переговорах по целому ряду боев, в том числе с Джошуа и Уайлдером. Это сейчас Фьюри говорит всем не лезть в его дела, Кинэхан просто общался с ним как фанат бокса.

В реальности Дэниэл, который живет в ОАЭ (вроде бы) и уже продал компанию некой Сандре Воган (она отрицала, что Даниэль связан с МТК) — глава международного преступного сообщества.

Ирландские правоохранительные органы уже давно его изучали, но действовать почему-то начали только пару лет назад. «Мы должны принять меры — ради жертв этого картеля», — официальная цитата. Он предположительно «контролировал и управлял операциями преступного синдиката в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Южной Америке».

В ноябре 2019 Европол пришел к заключению, что он — крупнейший импортер кокаина в Европе и ввозит его даже в Австралию. Плюс торговля оружием. И тогда уже все стало ясно с нападением на него в феврале 2016-го — стрельба из калашникова в отеле Regency рядом с аэропортом Дублина. Кинэхан присутствовал на взвешивании перед боем и предположительно был мишенью. Погиб один человек, еще двое получили ранения, сам он не пострадал. Боксерское шоу было отменено. Кое-кто пытался свалить стрельбу на боевиков ИРА и выборы, но те не взяли на себя ответственность. Это был только один эпизод затянувшейся войны.

Потом выяснилось, что в 2015-м он поручил устранение Гэри Хатча, главы конкурирующей группировки в Марбелье, Испания. 18 человек было убито в их разборках. Кинэхан занял хорошую позицию и, по слухам, на торговле наркотиками и оружием заработал примерно миллиард евро. Сейчас, вероятно, уже куда больше.

Тайсон Фьюри. Фото Reuters

Отсюда повышенные гонорары, которые платили в MTK, высказывающиеся в его защиту боксеры и бойцы ММА, а еще, как предполагают многие, 41 миллионов долларов на бой Фьюри — Уайлдер. Бокс с давних пор использовался для отмывания денег, так что ничего удивительного. Но не забывайте, что итальянская, еврейская, ирландская и любая международная мафия иногда любила бокс просто так. Как искусство или способ прекрасно провести время и потратить пару миллионов в любой валюте.

После угрозы санкциями от Минфина США в Арабских Эмиратах блокируют счета Кинэхана и вот-вот в Ирландию вернут по экстрадиции его родственников. Ну и, кроме всего прочего, компания MTK Global, заключающая с бойцами промоутерские и менеджерские контракты, сворачивает деятельность и закрывается. Хотя формально — Кинэхан и его картель не имеют к ним отношения уже давно. Он теперь как персонаж из вестерна — везде расклеены плакаты с его лицом. Разыскивается. 5 миллионов долларов, живым или мертвым.

Тайсон Фьюри, наверное, знает, где искать своего друга и большого фаната бокса. Но он не скажет. Может, он имеет отношение к организации боя с Диллианом Уайтом, а может, и нет, и это честно заработанные Фрэнком Уорреном и Бобом Арумом деньги.

Боб Арум в боксе с 1960-х, когда более криминального спорта не существовало. Пытался заниматься собачьими бегами на Филиппинах, работал с мафией в США, пока был юристом у братьев Кеннеди. Фрэнк Уоррен начинал с подпольных кулачных боев в Великобритании. В него уже стреляли, он знает, как жизнь устроена и у ринга, и чуть подальше, где нелицензированный бокс, подпольные букмекеры и так далее.

Они своих не сдают.

Диллиан Уайт и Тайсон Фьюри. Фото Reuters

Все врут

Когда Тайсона Фьюри спросили на днях о связях с Кинэханом, он сказал так: «Я лишь глупый боксер, который зарабатывает тем, что получает по лицу». Но я ему не верю. Получает по лицу он удивительно мало. А вот Диллиану Уайту придется не раз пропустить, чтобы подойти на нужную дистанцию и ждать момента, чтобы вложиться как следует. Года четыре назад он был по-настоящему хорош. Но теперь 2022-й, еще недавно его вырубал Поветкин, уже год Уайт не дрался, а против него — человек, которого пока никто не просчитал.

Надежда на то, что Фьюри расслабится и недооценит Диллиана. И еще на то, что жажда денег и славы у Уайта будет сильнее, чем боль от пропущенных ударов. Вот тогда будет шоу. Или нас опять обманули.